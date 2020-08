Con duras críticas, Yanina Alcántara renunció de forma “irrevocable” como secretaria del PJ local

Yanina Alcántara presentó en las últimas horas su “renuncia irrevocable” al cargo de Secretaria General del Partido Justicialista de Trenque Lauquen. Lo hizo a través de un comunicado enviado a su presidente, Pablo Lambertt, en el cual expresó fuertes críticas hacia el funcionamiento interno de este espacio político.

Entre otras, se señalan irregularidades en las finanzas, falta de acompañamiento y decisiones arbitrarias y antidemocráticas tomadas en el último tiempo.

A continuación, se reproduce el texto de su renuncia al PJ el cual fue también remitido a La Opinión: “Sr. Presidente del Partido Justicialista de TL, Pablo Lambertt. Me dirijo a Usted con el fin de presentar mi renuncia irrevocable al cargo de Secretaria General del Partido Justicialista de Trenque Lauquen. Los motivos que me llevan a tomar esta importante decisión son las irregularidades en las finanzas del Partido; la falta de acompañamiento ante lo que constituyó una clara persecución policial de la que fui víctima al poner el cuerpo en el reclamo contra el aumento desmedido del servicio eléctrico; la negativa a concretar acciones de acompañamiento social en el marco de la pandemia; y decisiones arbitrarias y antidemocráticas tomadas en el último tiempo”.

Finanzas

Seguidamente, Alcántara expone: “Respecto al manejo de las finanzas del PJ Trenque Lauquen hubo un faltante de 170 mil pesos, hecho por el cual no se realizó ninguna reunión para esclarecer la situación, aun cuando la persona responsable de las finanzas presentara su renuncia”.

Persecución

Luego, la dirigente especifica: “el pasado 15 de julio, recibo un llamado telefónico de quien se presenta como el Comisario Bartolomé, en el momento previo a concretarse la segunda manifestación por los aumentos desmedidos del servicio eléctrico. Allí se me notifica que tenían conocimiento de lo que iban a hacer los manifestantes, además de mencionar una investigación en curso sobre las personas que habían participado del primer reclamo. Lo cual fue un evidente amedrentamiento, con el objetivo de descomponer la manifestación”.

“En cuanto hice pública la situación, recibí el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos de TL, cuyos integrantes se ponen en contacto con la Comisión Provincial por la Memoria logrando así denunciar formalmente este acto de abuso de poder y violencia institucional. Así mismo, también el intendente Miguel Fernández se comunica conmigo y me propone una reunión para brindarme su apoyo”, marcó, añadiendo: “En todo este tiempo el PJ y sus miembros estuvieron en conocimiento de la situación, pero decidieron darme la espalda”.

“Partido cerrado”

Siempre con una mirada crítica, Alcántara señaló además: “luego de los hechos mencionados anteriormente que terminaron en la presentación de una denuncia en la Justicia, me comunican que el Partido permanecerá cerrado sin ofrecer argumentos para esta decisión. Me sorprendió mucho, ya que se venía trabajando con protocolos sanitarios desde el inicio de la pandemia para que el Partido siga siendo un nexo con los sectores populares de la ciudad. La entrega de ropa y mercadería se concretó durante varios meses hasta que me notificaron el cierre total del espacio”.

Autoritarismo

Por último, la dirigente marcó: “el pasado viernes 21 de agosto se concretó una reunión en la sede del Partido con dirigentes y concejales del Frente de Todos, de la cual no fui notificada, dejando en evidencia la intención de alejarme de posibles decisiones y posturas con respecto a la militancia política que nos convoca. Este acto antidemocrático y arbitrario fue el impulso final para presentar la renuncia a mi cargo”.

Sobre el final Alcántara expuso: “el silencio ante las irregularidades financieras, desentenderse ante el amedrentamiento de la institución policial, obstruir la voluntad de acciones solidarias hacia el sector popular tan golpeado y más vulnerable en el contexto de pandemia y además tener actos antidemocráticos son las razones que me alejan definitivamente del espacio físico que ocupaba, quedando demostrada así la falta de compromiso social y política que predomina hoy en el Partido, no encuentro otra opción que dar un paso al costado”.