Con clientes “de paso” los hoteles locales tienen un buen verano

Las vacaciones de verano generan un importante movimiento de personas en todo el país y a pesar de que Trenque Lauquen no es uno de los puntos turísticos más atractivos para los veraneantes, esta situación también tiene su impacto en la ciudad. Así lo manifestaron desde algunos de los hoteles locales, señalando además que desde mediados de diciembre y hasta la actualidad el nivel de ocupación es muy alto.

Además coincidieron en marcar que a nivel local se trabaja mucho con pasajeros “de paso”, por lo cual existe un movimiento y recambio constante.

En tanto que desde la estación del peaje ubicada en la localidad de Beruti indicaron que diariamente pasan por dicho lugar entre 4.500 y 5.000 autos.

N Mucho movimiento

Según informaron desde la estación del peaje de la empresa Cipsa ubicada sobre ruta 5 a la altura de Beruti, “el movimiento es mucho y constante durante toda la semana, a diferencia de otros años, en los que por ahí el mayor movimiento se daba los fines de semana o en los cambios de quincena”. Así “este año es parejo todos los días”.

Asimismo destacaron que “lo que se advierte es un cambio de costumbre que puede tener mucho que ver con la situación económica, y es que se nota un movimiento importante porque la gente se va por pocos días”. “Tenemos muchos autos que pasan y a los tres o cuatro días ya se vuelve y eso es lo que hace que el trabajo al menos para nosotros sea constante”, comentaron.

También señalaron que esta nueva modalidad de vacaciones cortas hizo que los cambios de quincena no se sientan tanto, al menos en lo que se refiere a la cantidad de vehículos que circulan por la zona del peaje.

Y al respecto detallaron que “en promedio pasan entre 4.500 y 5.000 vehículos por día”, agregando que el movimiento importante ya comenzó a notarse a mediados del mes de diciembre.

Por último apuntaron que “se calcula que el nivel de movimiento se va a mantener hasta marzo porque como todos los años febrero también es un mes de muchísimo movimiento”.

n Sin lugar

Por otro lado, a nivel local el sector hotelero parece tener un buen comienzo de año ya que muchos de los establecimientos del rubro que existen en nuestra ciudad están trabajando casi a nivel completo. Uno de ellos es el Sorrento Hotel Boutique, desde donde indicaron: “Estamos llenos, no tenemos más lugar. Y en lo que va del mes el movimiento ha sido prácticamente similar”.

En este sentido indicaron que hay “muchos clientes que se alojan por uno o dos días”. “Es mucha gente que está de paso, se queda un día y después se va. Pero es constante y fue bastante parejo en lo que va del mes”, contaron.

Por otra parte señalaron que “hay mucha gente que llega sin reserva y por ahí le tenés que decir que no porque no hay más lugar”. Y con respecto al nivel de reservas para las próximas semanas, desde el hotel manifestaron que “es alto, sobre todo para los fines de semana, en los que suele haber casamientos, y también hay mucha demanda para el fin de semana de los carnavales”.

De todas maneras reiteraron que “la mayoría de los clientes es gente que está de paso y se queda una o dos noches, por ejemplo viajantes o gente que va a otro lugar y se queda en Trenque Lauquen a descansar una noche”.

n Una o dos noches

En tanto que desde el Hotel Pailla Hue también indicaron que en lo que va del mes el nivel de ocupación es alto. En este sentido expresaron que “se está trabajando bien, con un nivel bueno de ocupación sobre todo con gente que está de paso y se queda una noche y al otro día se va”.

Y agregaron que “en esta época se trabaja mucho con este tipo de clientes, ya que Trenque Lauquen está en la intersección de dos rutas nacionales y mucha gente que viaja a otro lado hace noche en la ciudad y después sigue”.

En tanto, para ejemplificar, desde el hotel indicaron: “Hemos tenido días con un promedio de 40 o 50 pasajeros, y teniendo en cuenta que la capacidad son 60 personas el nivel de ocupación viene siendo bueno. Y tenemos buenas expectativas para lo que queda del verano porque esta es una época en la que se trabaja bastante con gente que está de paso y que tiene como destino otros puntos turísticos del país.

n Otros rubros

Mientras que otro de los sitios que con la llegada de las vacaciones de verano tuvo un importante incremento de trabajo es la planta local de la Verificación Técnica Vehicular, donde, como ya se ha apuntado en este medio, a raíz de la gran afluencia de autos los vecinos hacen hasta cuatro horas de cola a la espera de ser atendidos.

Y las quintas para eventos o fines de semana también son muy demandadas en esta época del año, al punto tal que se hace muy difícil encontrar disponibilidad en alguna de las muchas que existen en nuestra ciudad.