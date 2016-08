Compra de las motos: “La propuesta más barata no siempre es la más conveniente”

El secretario de gobierno se refirió de esta manera a la crítica que el bloque del FpV realizó señalando que el Municipio favoreció a un oferente que propuso un mayor precio. “A veces hay presión de los comerciantes, muchos de ellos cuando no son adjudicatarios se sienten víctimas porque pasaron el precio más barato, pero no es ese el criterio para realizar una compra”, dijo.

Luego de que el concejal Federico Crowder, quien integra el bloque del Frente para la Victoria, señalara a modo de cuestionamiento que la licitación para la compra de diez motos que se incorporaron al área de Contralor tuvo dos oferentes y el Municipio favoreció al que propuso un mayor precio, este medio consultó a funcionarios municipales para conocer la versión de la comuna al respecto.

En este marco, fue el secretario de gobierno, Juan Simón Pérez, quien explicó cuál fue el criterio utilizado para realizar la compra con el fin de despejar dudas al respecto. Cabe señalar que, desde el bloque del FpV, se señaló que la compra realizada tendría una diferencia de alrededor de 40 mil pesos, que el Ejecutivo desembolsó por vehículos de las mismas características, aunque de diferentes marcas.

De esta manera, señalaron los ediles, el Municipio habría pagado $206.900 por las Motomel 150cc adquiridas, mientras que la oferta de 10 vehículos de similares características (aunque de otra marca) realizada por la otra empresa que se presentó a la licitación ascendía a $169.770.

n Respuesta

“Hubo varias propuestas y ocurrió lo que ocurre en cada licitación: no siempre la propuesta más barata es la más conveniente. Y cuando hablamos de convivencia no solamente hablamos de precio, también hay que analizar la calidad del producto, el servicio pos venta, los repuestos que deben conseguirse en caso de algún desperfecto y demás”, dijo Pérez, y agregó: “Con respecto a la oferta más barata que se presentó en esta licitación, en el Municipio hay dos motos desarmadas de la misma marca y similares que no anduvieron nunca y no las pudieron hacer andar, según el informe envidado desde el área de Contralor. De las otras ofertas había dos posibilidades y se decidió por la que se consideró más conveniente”.

n Presiones

Consultado sobre cuáles considera que son las razones de este cuestionamiento, el entrevistado dijo que se deben posiblemente a algún tipo de chicana política o a cierto desconocimiento sobre los distintos aspectos que deben tenerse en cuenta ante una compra realizada mediante el proceso de licitación. Así Pérez además comentó: “No es desconocimiento, simplemente a veces hay presión por parte de los comerciantes, muchos de ellos cuando no son adjudicatarios se sienten víctimas porque pasaron el precio más barato, pero no es ese el criterio que debe tenerse para hacer una compra. Lo que sí podemos afirmar con rotundez es que no hay ninguna cosa rara, intervinieron en esta licitación todos los que tenían que intervenir, el expediente es muy claro. Por otro lado, desde el punto de vista económico es una cuestión menor por la cuantía que ha tenido esta compra”.

Por último, el funcionario insistió en señalar que “no hay nada raro”. “A veces hay comerciantes dolidos y todo el mundo tiene derecho a quejarse, como también la población tiene derecho a informarse. Pero el expediente está al alcance de todos y también del Concejo Deliberante”, culminó.