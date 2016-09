Compra de las motos, destitución de Dilma y la Marcha Federal

n Por teléfono

Mario expresó: “El proyecto presentado en el HCD local por el kirchnerismo para declara de interés municipal la marcha partidaria que hacen a Plaza de Mayo en estos días se inscribe en el concepto de lo que se cree que es la política de ese sector: ignorar a todos los que no piensan como ellos e imponer un pensamiento único. El municipio representa a todos y por cierto el FpV no es de lo más representativo en Trenque Lauquen. Olvidan que en el país el voto mayoritario tuvo entre sus propósitos terminar con el totalitarismo nepotista que intentaron imponernos durante estos últimos doce años. Espero que en la reunión en la que se trate el tema haya algún concejal lúcido como para hacerles ver con todas las letras esta situación”.

Mario se refirió a la situación del Taller Protegido Peñi Hué: “Quería dejar mi opinión sobre el aumento del estacionamiento medido que votaron los concejales. Yo lo llamo un voto culpa porque levantaron la mano sólo por culpa porque la mayoría ni siquiera sabe dónde queda el Taller Protegido. Pero es bueno que sepan que no le dieron el aumento a los chicos sino a una comisión cuestionada y le dieron la espalda al proyecto de reparto del intendente. Y no sólo le dieron la espalda a él sino a muchas instituciones de la ciudad que la precisan y yo hablo con conocimiento de causa porque pertenezco a una de ellas”.

Una vecina se comunicó para señalar: “Soy una ciudadana de Trenque Lauquen y creo que tengo derecho de opinar sobre el municipio y sus actividades. Con respecto al arreglo de la Plaza San Martín creo que hay muchas otras cosas antes para mejorar, se están reventando los caños de agua por todos lados, dejemos de hacer bellezas para que todo el mundo vea y nos ocupemos por los ciudadanos de Trenque Lauquen”.

Juan se comunicó para reflexionar sobre la destitución de la presidenta Dilma Roussef. “Es preocupante lo que ocurre en Brasil y en otros países de la región. La derecha está dispuesta a volver y con su peor cara. Pobre Latinoamérica, los tiempos que se vienen”.

Fueron muchos los mensajes de felicitaciones y saludos tras la nota sobre la estudiante local Josefina Bouissou, quien fue elegida para visitar el prestigioso Instituto Balseiro. Así, Karina, Laura, María José y Débora dejaron sus mensajes de apoyo a la joven.

Luego de conocerse que apareció el conductor que días atrás había chocado con un motociclista y se había dado a la fuga, María Julia comentó: “Que mal estamos como sociedad. Que pena. Cuántos valores se han perdido”.

Y Lucía señala: “Así estamos, con estos ‘papis’ que no les enseñan las consecuencias de sus actos a sus hijos. Una pena”.

Yésica solicita la llegada de nuevas viviendas sociales a Trenque Lauquen. “Hay muchas personas que no pueden pagar un plan de círculo cerrado y están esperando por casas baratas. Por favor. Hagan algo en el Municipio”, señala.

Héctor se refirió al paro docente del pasado viernes. “Ya no sé cuántos van este año, y el año está por terminar. Los docentes tuvieron un aumento arreglado por ellos mismos ¿Por qué ahora reclaman con paros si eso es lo que ellos mismos cerraron?”, apunta.

Inés destaca el accionar de la Secretaría de Ambiente ante la circulación de vehículos con agroquímicos por la ciudad. “Está muy bien que se haga respetar la Ley. Ojala siga así, y ojala quienes hacen cosas peores también paguen”, resaltó.

En el marco de la problemática que se planteó públicamente días atrás entre Pami, las farmacias de la provincia y los intermediarios hubo varias opiniones. Así Matías dijo: “El gobierno anterior se habrá robado todo, pero a mi viejo nunca le faltó un medicamento, ni mucho menos le cortaron la obra social. Lo mismo que en el 2001. Cambiemos”.

En tanto, Enzo sostuvo que “al gobierno anterior no hay que criticarlo, solamente incautarle todo lo que se robaron y, si corresponde, a la sombra, y al actual mostrarle que con la gente no se j… más”. “No sé de que manera, pero que lo tengan presente”, marcó.

Tras la destitución de la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff y las opiniones de algunos referentes políticos locales, Ignacio comentó: “Mónica y Bibiana. Por favor dejen vivir en paz a las personas, ustedes con sus ideas marxistas, quieren meter a las personas en su ideología, que al fin al cabo lleva a diluir la dignidad de ellas, justificando sus actos con la supuesta ‘democracia’, que es más bien una dictadura a lo Maduro”.

Mientras que Mauro apunta: “Para Bilbao es difícil opinar desde afuera respecto de Dilma, pero está de acuerdo con sacarlo a Maduro. Estos tipos nos gobiernan ahora, así estamos y así vamos a estar”.

Enzo, en tanto, agregó: “Se van terminando los populistas, se irán como acá, con los bolsillos llenos estos defensores de las clases mas humildes que le sacan el dinero del bolsillo al pueblo con la mano izquierda y se lo guardan en su propio bolsillo con la derecha”.

Y Antonio, por su lado, destaca: “Que risa da escuchar a los que se quejan del golpe en Brasil pero se sacan fotos con carteles de ‘CHAU Macri’”.

Luego de un primer trimestre con baja actividad, el nivel de ventas de 0Km experimentó un importante repunte gracias al buen momento por el que está atravesando el sector agropecuario. Así lo aseguraron desde distintas agencias de automóviles que funcionan en Trenque Lauquen, desde donde coincidieron en señalar que el segmento de las pick ups y los vehículos de alta gama fueron los puntales de la recuperación en el mercado. En este marco, Mauro apunta: “Los ricos mejoran, los pobres empeoran”.

El debate abierto en torno a la licitación para la compra de diez motos que se incorporaron al área de Contralor, tras el que el secretario de gobierno, Juan Simón Pérez, explicó cuál fue el criterio utilizado para realizar la compra con el fin de despejar dudas al respecto, dejó varias opiniones. Así Enzo marcó: “Así es, no siempre lo más barato es lo más conveniente. Lo que pasa es que a esta gente le llama la atención porque sus líderes por lo general elegían la propuesta mas barata, luego de elegida y acordado inflaban el precio, pagaban lo acordado, no se realizaba lo acordado, una gran parte de la plata retornaba a los bolsillos de los gobernantes y todos salían ganando menos el pueblo. En fin, fueron 12 años y no entienden que hay poderes ejecutivos honestos, que no han podido corromper todo, algo por suerte se salvó”.

Eduardo por su parte opina: “Es irregular que Fernández haya pagado un precio y luego sale a ver cuánto estaban los valores en el mercado (manifestó que consultó a Mercado Libre). Debería haber averiguado los precios antes de concretar la licitación (ahí está la trampa, queda la duda de qué arreglaron con los oferentes). Con un precio de mercado obtenido compara las ofertas, negándose a concretarlas si están por encima del valor del mercado. Es irregular que diga que la plata es de él. La plata es del Estado, el pueblo. Que deje de hacerse el patrón de estancia, que no va. Que se vaya a su casa. Ya nos tiene re podridos el intendente con falta de institucionalidad”.

Matías responde: “Enzo, yo arreglo estas motos y te cuento que los motores de cg 150 de las marcas Motomel, Mondial, Gilera y Corven son todos iguales. Sólo cambia el apellido del fabricante. Los repuestos de estas marcas de motos son todos iguales. Provienen de China. Por lo pronto creo que el informe técnico del que hablan es intencionado y más sabiendo que voltearon la licitación anterior de la compra de las misma motos por ser tendenciosas ya que solamente pedían marca Motomel. Entonces lamento decirte que este gobierno no tiene nada que envidiarle al gobierno de Carmona, Feito y Carabelli. Estamos hablando de una diferencia de 67 mil pesos que se pagaron de más. Por no invitar a empresas de Capital Federal, que ellos tenían las motos 6.500 más baratas”.

Y Marcos añadió: “Ante esta situación está bien que el Concejo Deliberante pida informes en cuanto a esta compra y que el Departamento Ejecutivo presente la documentación correspondiente, esto hace a la transparencia de los actos de gobierno y del análisis de la citada documentación surgirá si los argumentos utilizados por el DE son justificados. También sería interesante que el Municipio, si es que le corresponde, informe sobre la multa de $135.000 que el Tribunal de Cuentas de la Provincia estableció por procederes no correctos de la anterior gestión, si esta medida se apeló o si se abonó la multa, y, en caso de ser así, quién fue o fueron quienes la pagaron, esto también hace a la transparencia de la gestión, mantenernos informados”.

La participación de entidades locales en la denominada Marcha Federal días atrás despertó diversos análisis. Y Enzo propone que las movilizaciones de este tipo se hagan un sábado o un domingo.

Mientras que Ángel sostiene: “Qué tal si trabajan como lo hacemos todos y se dejan de dar vueltitas manguita de sindicalistas parásitos. Cuánta razón tiene Enzo. ¿Por qué no hacen una movilización el domingo a la mañana así pueden viajar el sábado y volver el domingo a la noche para laburar normal el lunes? De paso se ahorran el hotel y con un sanguchito de mortadela zafan de gastar mucho. Porque si no hay para pagar gas y luz, mucho menos para hotel o restaurantes”.

Jeremías responde: “Hay cada oligarca escribiendo comentarios en el diario. Yo les pregunto ¿Ustedes saben lo que es una pala?”.

Esta semana se presentó en la Comisaría 1ª un vecino que resultó ser el dueño del auto que en los últimos minutos del sábado de la semana pasada colisionó con un motociclista en la zona sur de la planta urbana. Y tras esto Mirta señaló: “Lo que pasa en este barrio (B. Esperanza) es que no se respetan las normas de tránsito, por lo que veo, el Sr. de la moto iba a contra mano. Lo mismo que el estacionamiento, en algunas calles hay señales, en otras no porque las rompen, la Municipalidad debería controlar mas esto. Cada uno sale y entra al barrio por donde se le antoja. No justifico con ello al joven que chocó y dejó tirada a la otra persona. Las calles son angostas y si todos respetamos al otro no pasarían estas cosas. Dentro de todo ocurren pocos accidentes, ni hablar de los chicos que juegan en la calle”.