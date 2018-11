Complicado domingo para Alaux

Ayer se disputó la fecha 14 del Turismo Carretera en el flamante Autódromo Viillicum, en San Juan, y fue la última para conocer a los 15 pilotos que pelearán en la Copa de Oro.

El santafesino Facundo Ardusso fue quien se quedó con la victoria en el escenario de primer nivel, donde la “Máxima”, junto al TC Pista, hicieron su debut. Y a pesar de que el circuito tuvo algunas complicaciones, en especial el asfalto, el campeonato quedó electrizante. Así el 9 de diciembre se conocerá al campeón del TC en otro autódromo nuevo para la categoría como lo es el de San Nicolás.

En cuanto a Alaux, fue de menos a más en su fin de semana. El viernes su Chevrolet de Unión Platense Sport no tenía un buen registro la hora de la clasificación. Una falla eléctrica le impedía mejorar su vuelta quedando en la 26º posición. En cambio, para la jornada sabatina los tiempos comenzaban a mejorarse notablemente en cada tanda y Alaux hacía lo propio. Clasificaba 19º a +1,515 de la sexta pole de Matías Rossi (1;48.361).

Mientras que ayer el representante de la ciudad disputó la primera serie, la cual fue la más lenta debido a las condiciones de la pista. En muchos sectores el cemento hacía imposible un buen grip pero Alaux finalizaba 8º la batería ganada por Rossi.

Facundo Ardusso y Juan Pablo (más rápida) se adueñaban de las demás series de cara a final. Y ésta no tuvo grandes situaciones de sobrepaso ni ingresos de pace car.

Un circuito sumamente técnico y trabado hicieron que los líderes hagan una carrera lineal donde las miradas estaban puestas con los pilotos del Play Off. Ardusso tomó la punta en el mano a mano con Gianini, quien luego abandonó por problemas en la caja, y nadie lo alcanzó. Ortelli y Rossi completaron el podio, y éste último trepó a la punta de la Copa de Oro luego del retraso de Agustín Canapino (10º).

Por su parte, Alaux sólo pudo completar 10 vueltas. Luego de largar 24º y venir avanzando una piedra rompió el caliper del freno cerrando así un fin de semana clave para sumar puntos.