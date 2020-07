Competencia Virtual Aniversario de Pellegrini

Segunda propuesta deportiva proveniente desde la Dirección de Deportes y Cultura de Pellegrini, esta vez arriba de las dos ruedas, y en otra jornada gris y fría de sábado. El Profesor Luis Bruno, le contó a La Opinión cómo fue el saldo del ruralbike virtual, además de que adelantó otras iniciativas deportivas que llegarán en los próximos meses.

Es un julio que ha llegado con mucho frío y días grises a la región pero, a pesar de esto, los deportistas se animan a cumplir con los desafíos virtuales. Tras lo que había sido una exitosa maratón virtual, en la que unos 80 atletas de todo el país habían sido parte corriendo esos 5.000 metros por los caminos rurales, ahora el turno fue para las dos ruedas, en las distancias de 10 y 20 kilómetros. El más veloz de la prueba fue el “Melli” Hernán Sataraín, todo un histórico en este deporte, quien logró vencer, por unos segundos, al juvenil trenquelauquense Agustín Álvarez. Entre las damas, fue la pellegrinense Fabiana Alzogaray la destacada, en tanto que en los 10 kilómetros Lara Arguello y Lara Arias se impusieron al resto.

El frío no los frenó

A pesar del día gris y frío del sábado la propuesta deportiva recibió una buena aceptación por parte de los deportistas. Luis Bruno, desde el área de deportes, remarcó: “El día no acompañó para nada, estuvo muy feo, recién a la tarde pareció que la temperatura mejoró un poco, pero a la mañana estaba muy frío. Igual estamos muy contentoa con la participación de la gente de toda la región, en total tuvimos unos 70 inscriptos, algo menos que la maratón, pero sabíamos que eso iba a ocurrir porque no todos tienen una bici. Pero volvimos a tener mucha gente de Pellegrini, Trenque Lauquen, General Pico, San Clemente del Tuyú, Córdoba, Carlos Tejedor, Garré, Torquinst, 25 de Mayo y Tres Lomas. La verdad es que estamos muy contentos con la respuesta y compromiso de todos”.

Como ocurrió en la maratón virtual, en este ruralbike, los competidores debieron realizar sus propios dorsales y justificar el tiempo realizado mediante alguna aplicación del celular o ciclocomputadora. Debieron mandar una foto al momento de comenzar el desafío y otra una vez finalizada la prueba, demostrando tiempo y distancia.

Nuevas propuestas

Tras finalizar estas dos interesantes iniciativas deportivas, desde la cartera que dirige Luis Bruno se ya se piensa en otras alternativas en tiempos de pandemia. Aunque el propio Bruno le remarcó a La Opinión que durante el mes de julio no habrá nada, se planea para “más adelante” un duatlón virtual y “algo para los más chicos”.

Dijo Bruno: “Por el momento, desde Deportes no tenemos nada programado en julio porque los días no acompañan y es difícil hacer algo con este clima. Pero más adelante haremos un duatlón virtual, que ya iremos anunciando, y algo para los más chicos, pero esto será más adelante, ahora los días no ayudan”.

Tabla de Posiciones 20 klm.

1º Hernán Sataraín 34’18’’ Pellegrini

2º Agustín Álvarez 34’28’’ T. Lauquen

3º Daniel Aranda 34’56’’ Pellegrini

4º Maxi Bedouret 38’13’’ Tornquinst

5º Gerardo Vilchez 41’37’’ G. Pico

6ª Fabiana Alzogaray 42’06’’ Pellegrini

7º Carlos Redondo 42’08’’ Pellegrini

8º Alberto Soula 42’48’’ Pellegrini

9º Roberto Gauna 43’36’’ C. Tejedor

10º Andrés Hazelhoff 43’36’’ C. Tejedor

11º Héctor López 44’06’’ Pellegrini

12º Alfredo Blanco 45’18’’ Bolívar

13ª Fatima Escobedo 46’11’’ G. San Martín

14º Iván Pereyra 46’26’’ Pellegrini

15º Claudio Comiso 46’26’’ Guaminí

16ª María Sánchez 47’00’’ Pellegrini

17ª Dolores Sánchez 47’45’’ Pellegrini

18º Fabio Cepa 48’17’’ C. Tejedor

19ª Patricia Hernández 48’23’’ G. Pico

20º Leonardo Boquín 49’08’’ Garré

Tabla de Posiciones 10 klm.

1ª Lara Arguello 26’38’’ Pellegrini

2ª Laura Arias 26’38’’ Pellegrini

3º Héctor García 27’57’’ Catriló

4ª Silvia Tintera 28’10’’ Pellegrini

5º Manuel Gili 29’00’’ Pellegrini

6º Federico Paulucci 29’00’’ Pellegrini

7º Alberto Gómez 31’00’’ Pellegrini

8ª María Florio 31’40’’ Viedma

9ª Isabel Febre 32’34’’ Pellegrini

10ª Marcela Ortellado 33’13’’ Pellegrini

11ª Luz Urturi 33’28’’ Pellegrini

12ª Celina Ricci 33’28’’ Pellegrini

13ª Gabriela Pasgal 33’28’’ Pellegrini

14ª Lucía Ricci 33’28’’ Pellegrini

15ª Luján Florio 36’01’’ Pellegrini

16º Maxi Fernández 37’00’’ Pellegrini

17ª Jazmín Kroll 37’00’’ Pellegrini

18º Reinaldo González 39’48’’ Pellegrini

19º Alejo Urturi 44’25’’ Pellegrini

20ª Jazmín Urturi 44’25’’ Pellegrini