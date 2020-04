Cómo vive el campo en tiempos de coronavirus

La pandemia del coronavirus puso en jaque a la salud pública argentina y del mundo. Lo que creíamos inalcanzable, finalmente llegó. Poco a poco creció el número de contagios y hoy se multiplican día a día. Parece un flagelo incontrolable, o en realidad, hasta el momento parece tener un único remedio, el aislamiento. La consigna es clara: Quedate en casa. Cuidate y cuidanos. Pero, ¿Qué pasa con aquellos que no pueden parar? Que aún aunque quisieran, la esencialidad de sus actividades no le permitiría hacerlo.

No existe caso más emblemático que el agropecuario. Aquello que resumimos con esa simple pero abarcativa definición, “el campo”.

El campo no puede parar. De él depende la producción alimenticia del país. Su tarea es abastecernos y, ante una situación como la que vivimos actualmente, los necesitamos activos.

Tranquera recogió los testimonios de distintos productores de la provincia de Buenos Aires, quienes contaron cómo es trabajar y en algunos casos vivir en el campo en tiempos de coronavirus.

Cuestiones vinculadas con el abastecimiento de insumos y elementos necesarios para la producción, otras vinculadas a la interrupción de la cadena de pagos y esencialmente las relacionadas con el cuidado de la salud de las familias que viven en el campo, parecen ser las preocupaciones centrales de estos hombres y mujeres que, a pesar de todo, siguen pensando que forman parte de un sector de la sociedad que, sencillamente, no puede parar.

Así lo resumió, sensiblemente, Tiziana Prada, presidenta de la Asociación Argentina de Braford, con cabaña de esta raza en la provincia de Corrientes pero afincada también en Bunge, partido de Benito Juárez, en la provincia de Buenos Aires, en campos de su esposo Jhonny Gutiérrez. “Nos encontramos en una tormenta y todos estamos en el mismo barco. Tenemos que estar más unidos que nunca y al campo le toca no parar. Le toca seguir produciendo”, dijo.

No obstante, y a pesar de ese irrenunciable compromiso, todo debe hacerse bajo cuidados especiales, aplicando la totalidad de los protocolos correspondientes para no poner en riesgo la salud de los trabajadores y profesionales. “Hacemos todo siempre bajo las medidas de higiene y de protección de la salud dictadas por quienes saben. Respetando eso y poniendo el bien público por encima de todo”, enfatizó Tiziana.

n En Trenque Lauquen

En línea con lo manifestado por Prada se expresó el ingeniero agrónomo Juan José Cereigido, de los establecimientos “La Ponderosa” y “Don Germán”, de Trenque Lauquen. Respecto a las medidas de prevención que se adoptan tranqueras adentro, el especialista afirmó que “a la gente del campo es más difícil concientizarla, porque la actividad sigue”.

Cereigido manifiesta que existe cierta contradicción entre la necesidad de seguir haciendo lo mismo de siempre, pero con muchos cuidados. “La cantidad de gente que está trabajando es la misma, porque es insostenible hacerlo con menos gente si querés hacer las cosas bien. La gente “extra” del campo sí está limitada. No entra nadie, salvo que sea estrictamente necesario. Es lo que ocurre con los proveedores y otros actores que a menudo llegan al campo. Está totalmente controlado y no entra nadie que no sea estrictamente necesario”, explica.

n Generaciones

Un caso particular, pero muy repetido por cierto en los campos bonaerenses, lo plantea Raúl Vicente, de la Cabaña San Vicente, radicada en el partido de Bolívar. Raúl es un eximio cabañero de porcinos, con varios premios nacionales en sus vitrinas. Tiene 67 años y pertenece, por ello, a una generación ya madura que es dominante en las explotaciones agropecuarias bonaerenses.

Con un realismo no exento de angustia, Raúl relata: “No teníamos previsto esto, es muy complicado. En mi caso tengo 67 años y por eso no puedo salir. Estoy al frente de una cabaña y el único que puede salir es el empleado. El problema más difícil es el banco, cubrir los cheques y cobrar las cuentas para poder depositar o negociar cheques. La cuenta está a mi nombre y el de mi mujer, eso significa un problema que habrá que resolver. Estamos trabajando normalmente, pero en un establecimiento como el mío, por ahí se rompe algo y ¿a quién mando? Ahora viene la cosecha y la mayoría aquí en la zona, el 70 por ciento de los productores, tenemos más de 60 años”, marca.

En la otra punta de este extremo que señala Vicente se encuentra Agustín Juaristi, de “Estancia Santa Catalina”, también en el partido de Bolívar. Agustín tiene 27 años y a su cargo una explotación agropecuaria moderna y eficiente. “El tema del coronavirus me obligó a hacerme cargo también del campo de mi abuela, porque ella está dentro del grupo de riesgo y debemos cuidarla. Lo hacemos entre todos los nietos”, dice orgullosamente.

“Al pertenecer a una generación que estamos en contacto con la tecnología, la pandemia nos modificó el trabajo pero no tanto. Desde el campo hoy tenemos todas las comodidades. Estamos cargando gordo, hacemos cría, recría y engorde (ciclo completo), y a la vez también hacemos agricultura. En este momento que se está cargando hacienda gorda con destino a faena; la verdad es que antes teníamos que ir a la ciudad a hacer una guía y hoy por hoy el DUT que se implementó hace menos de 2 años, es una herramienta fundamental para cualquier productor agropecuario, tanto en circunstancias normales como esta. Puedo hacer los documentos que necesita la hacienda para ser transportada desde una computadora”, aporta, añadiendo que le preocupa mucho la cadena de pagos.

n El día a día

Alejandro Romero es de Balcarce, y tiene a su cargo el funcionamiento de la “Cabaña Inambú”. Aseguró encontrarse “conmovido por la situación” y trabaja sin cesar mientras una preocupación ronda por su cabeza: “el tema económico”, dice. “Nosotros dependemos de exposiciones y remates para poder vender y hoy en día está todo suspendido. Por supuesto que me parece correcto, es lo que hay que hacer porque tenemos que cuidarnos entre todos, pero ojalá todo pase los más pronto posible”, comenta.

José Antonio Latessa es un joven productor agropecuario de Trenque Lauquen, que continúa con lo iniciado por su padre, especialmente la cría de ovinos de la raza Pampinta, de la mano de su cabaña “Mil y Una”. Asegura que este tiempo lo han tomado para nuclearse en familia aprovechando las ventajas que aporta el vivir en el campo. “Aquí tenemos de todo para comer. Tenemos huerta, criamos porcinos, tenemos carne, etc., así que ese no es un problema para nosotros. Las actividades las estamos realizando normalmente, también en familia. Estamos pasando la cuarentena todos juntos acá. Hoy debe entrar un camión con maíz y tomaremos todas las precauciones. Esperemos que todo pase. El campo será quien saque al país adelante”, sostiene.

Así hay explotaciones que han tomado sus propios recaudos y elaborados sus propios protocolos de acción, en línea con lo determinado por las autoridades sanitarias.