Cómo vencer a la cuarentena entrenando

Hace ya unos años el escritor uruguayo Marciano Durán escribió un extracto dedicado a los runners populares llamado “Esos locos que corren”, una excelente narración que se fue volviendo un clásico entre los corredores, y a los que también podemos sumar a esos locos que andan en bici, o que nadan, o juegan al hockey o al rugby, y así podríamos irnos por todos los deportes de la ciudad, porque “esos locos”, que son ni más ni menos que nuestros deportistas, están buscando hacer las cosas de la mejor manera en este momento tan crucial para todos y se han apegado al #YoMeQuedoEnCasa para evitar la propagación del Coronavirus. Y como son “locos”, y las ganas de entrenar no la pueden ocultar, se la están ingeniando para seguir al pie de la letra sus obligaciones deportivas. La Opinión se contactó con varios de los atletas quienes se mostraron abiertos a contar cómo están llevando adelante este momento tan extraño de nuestras vidas. Porque no solo es cuestión de entrenar en casa, sino también de asimilar que esa carrera tan importante a la que le han dedicado unos 3 o 4 meses de entrenamiento no se va a realizar.

n Planes y más planes

“Tratar de conquistar el mundo” era el plan de Cerebro ante la repetida pregunta de Pinky, y el de estos atletas el plan es el de mantenerse en movimiento en la cuarentena y cumplir con el aislamiento. El plan es el de salvaguardar el mundo para volver a las calles. Pero ellos no están solos, los Profesores y entrenadores locales se han encargado de brindarle planes de entrenamiento para que puedan hacer en espacios reducidos. El uso de las redes sociales está siendo vital, ya que varios Profes, como Marcos Gómez Kistner o Mariano Consentino realizaron videos o transmisiones en vivo entrenando. Es un momento en que todos suman sus ideas con un mismo objetivo.

“Hice un video a los alumnos donde fui mostrando una sesión de entrenamiento y lo subí a las redes” contó Marcos Gómez Kistner, abriendo también el juego para el resto de la comunidad deportiva. “La idea es hacer un poco de fortalecimiento pero siempre complementando con algo aeróbico, con una bici fija o algo de trote o desplazamiento en un patio, además de poder hacer técnica de carrera y trabajos de elongación”.

Para Mariano Consentino, “Chirola” para los amigos, los entrenamientos están dedicados a un sector del deporte, al de los guantes y el boxeo. Ha decidido realizar transmisiones en vivo entrenando para que sus alumnos lo sigan “hago los directos en Instagram donde les paso la rutina a los chicos para que la hagan conmigo. Está todo muy complicado. Acá en el gimnasio somos 8 profesores que dependemos del gimnasio y sabemos que el mes que viene se va a poner difícil” contó Consentino. “Entrenamos todos los días una hora, con 15 minutos de entrada en calor, 20 minutos de ejercicio funcional sin carga y 15 minutos de aeróbico, tipo boxeo con mancuernas o con botellas de medio litro de agua”.

n Un elite enjaulado

La cuarentena de Andrés “Lechu” Darricau ha sido la más larga hasta el momento. El triatleta elite arribó a principio de mes a la ciudad desde Miami y él mismo decidió instalarse en su casa. Lleva ya varias semanas intentando superar este momento, siempre con la mejor predisposición. Darricau lo toma con calma “estoy aburrido como loco, pero hay que seguir entrenando un poco. Hago algo de bici en el rodillo, pero es algo que no me gusta, así que no hago más de 1 hora, o tramos más cortos. Para mí correr es imposible porque no tengo un patio y con bandas elásticas hago trabajos para fortalecer los hombros y asimilar algo de la natación”. El triatleta, especializado en las pruebas Olímpicas, Medio Ironman e Ironman agregó “está todo suspendido en cuanto a competencias y no hay mucho apuro por entrenar de más. Creo que ahora hay que trabajar la flexibilidad, hacer algo de yoga, descansar el cuerpo y tomarse unas vacaciones”.

n En familia, es más fácil

Los patios de los hogares se han convertido en mini-gimnasios. Esa bici fija que había servido durante años de perchero volvió a cumplir con su función, y más de uno se puso a aceitar la cinta para trotar. Pero los que están ganando aquí son los padres, que en familia, intentan pasar las horas del día por medio de la actividad deportiva. Uno de ellos es un entusiasta local, Pedro Rivero, que junto a su mujer e hijas se la están ingeniando para entrenar en casa “busco todos los días planes nuevos por internet para hacer cosas distintas en el patio con Vale y las nenas”. Martin Mora y “Tere” Testardini, dos corredores de montaña, siguen sus entrenamientos en el patio junto a su joven hija, Valentina, integrante de la Selección Sub14 de la Asociación Noroeste de Hockey.

Por su parte, Pamela Araneo, quien en febrero fue a Cachi (Salta) a entrenar pensando en el Maratón del 5 de abril, ahora debe resignarse a entrenar en su casa, pero con la mente en una nueva fecha. Araneo debió pedir prestada una bici fija “me he armado un mini circuito en casa, ya que mi patio no es tan grande para poder correr. Mi vecina me prestó una bici fija para hacer movimientos y entrada de calor antes de hacer los ejercicios de fuerza y abdominales. Yo creo que van a hacer muchos más días de cuarentena si es que no cumplimos con quedarnos en casa. Así que fuerza a todos y más a los deportistas que no nos podemos quedar quietos. Estos días son esenciales para entrenar la cabeza y la mente”.

Otra de nuestras mejores atletas, Andrea Changazzo, confesó haber pasado por momentos de angustia “me pasé sentada llorando en un rincón de casa por no poder correr, sentí miedo, pero estoy esperanzada de que son 11 días y vamos a volver a salir y todo va a ser como antes”. Es así que Changazzo se levantó con más energía que nunca para encarar un nuevo día “mi rutina comienza temprano, como lo hago normalmente, tomo un jugo y comienzo con una hora de cinta y ejercicios de técnica y coordinación”. Ella confiesa que con el correr de los años se ha “armado” un mini-gimnasio. “Por la tarde troto en el patio de casa, y hago zona media y fortalecimiento. Nuestro entrenador nos manda videos con ejercicios. No es fácil para los runners este momento ya que nos gusta salir a correr, pero hay que ser positiva y ahora fortalecer la cabeza que es muy importante”.

n Rodillo y más todillo

Los bikers se han subido a los rodillos para sumar horas. Agustín Álvarez, Marcos Carosio y “Pilu” Testardini son algunos de los que siguen sus rutinas en casa arriba de las dos ruedas. “En un día normal me tocaba un entrenamiento de 3h30 de bici, así que en el rodillo hice 2 horas” contó Álvarez. “Además en casa cuento con un patio que me permite entrenar al aire libre”. Testardini, tras los rodillos también realiza trabajos de zona media y fortalecimiento, pensando en los desafíos de triatlón. Carosio sabe que hay que seguir entrenando a pesar de que el Desafío Rio Pinto debió ser postergado.

Uno de los veteranos, y siempre presente, es Favio Robredo, que en su patio, de no más de 18 metros, está trotando “a lo loco, unos 35 o 40 minutos. Pero me sentí muy bien, así que voy a seguir haciéndolo”. Armando Benguria, entre el balcón, y el interior de la casa completó un recorrido de unos 12 kilómetros. Y Paola Griffa, también con varios elementos de gimnasios, sigue fortaleciendo y entrenando en un año de transición.