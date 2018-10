Cómo se viven las fiestas populares en nuestra región

Las celebraciones de nuestros pueblos tienen mucho en común. La tradición, la música, los bailes, las propuestas gastronómicas. A lo largo y a lo ancho del noroeste bonaerense, los vecinos nos encontramos en las fiestas que hablan de nosotros que nos identifican.

En eso andan los municipios cuando elaboran el calendario de celebraciones y fiestas populares. En esta nota vamos a recorrer los festejos de la región, con propuestas gastronómicas y espacios para disfrutar. Conciertos y festivales de música con convocatoria multitudinaria que buscan acercar y reencontrarse con los vecinos.

En Rivadavia lograron instituir la cabalgata “Cándido Mansilla” que comenzó hace 9 años y ahora es una celebración anual esperada por todo el distrito.

La directora de Cultura de la Municipalidad de Rivadavia, Laura Montero, se refirió a esta celebración. “La cabalgata llegó hace 9 años. Comenzó con el centenario y quedó institucionalizada, une a todo el distrito, entrelaza el tejido social, se espera en todas las localidades, se hacen fogones y la gente participa. Es una verdadera fiesta de igual modo que los corsos, que es una movida distrital porque tocamos todas las localidades del distrito, es algo bien federal”.

¿Por qué surgió la cabalgata? “Hace 9 años nos preguntamos qué nos pasaba a los rivadavienses cuando cumplimos los 100 años, y una de las cosas que surgió es que quizás entre las localidades los vecinos no se conocían, estábamos cada cual en nuestro pueblo, algunas localidades con influencias de otros distritos y la cabalgata hizo esto; buscó y encontró nuestra identidad en cada una de las localidades interpelando a los vecinos”.

Los rivadavienses “somos orgullosos de lo que somos, de nuestra historia, a nosotros como a toda la región la inundación nos atravesó con dolor, nos generó enfrentamientos y nos vimos partidos en distintos pedazos, en algún momento por eso todas nuestras políticas son federales, nos mostramos unidos, juntos y fortalecidos, y eso desde lo cultural lo sostenemos tratamos de encontrarnos mucho”.

Salliqueló

En Salliqueló, el Director de Cultura, Juan Jauregui, habla de lo que viene en el pueblo, la celebración más importante es la que recrea el aniversario de la autonomía, el 13 de noviembre. “Es la fiesta principal, es un evento artístico, elección de la reina, se acompaña de desfiles criollos, muestras tradicionalistas, muestra de artesanos, el cierre de las asistencias técnicas, las instituciones educativas, se trata de hacer una presentación fuerte de artistas locales de la música, la danza, acrobacia en telas. Es una fiesta en la buscamos incluir a la sociedad”.

También Salliqueló es ampliamente conocida por la celebración de la Fiesta del Novillo Tipo, esa no es una fiesta municipal sino que organizan los representantes del campo pero la comunidad participa.

Trenque Lauquen

En Trenque Lauquen se busca fortalecer las celebraciones más tradicionales y recuperar algunas que habían caído en el olvido.

La Directora de Cultura, María Elena Bocca, recordó que la comuna sostiene un calendario de actividades a lo largo del año “comenzamos en el verano con Música en la Estación, los corsos, los festejos del aniversario en abril, la fiesta de la tradición y de las colectividades que hemos recuperado en los últimos años”.

“En abril el Municipio persigue festejar el aniversario de la ciudad con improntas muy locales como la proclamación de la fortinera trenquelauquenche, se destacan a vecinos que dejan su huella en la comunidad, y esa fiesta viene acompañada de un espectáculo que es para el disfrute de todos, con la participación del rubro de la cultura del pueblo”.

“Lo que se pretende es festejar nuestro cumpleaños por eso es masivo, por eso está toda la comunidad en la plaza; encontrarnos, vernos, saludarnos, reconocernos, compartir ese espacio de alegría y de felicidad en comunidad”.

Tres Lomas

En Tres Lomas, Susana Cavallero la Directora de Cultura destacó como fiesta más importante y más convocante la celebración del aniversario de la ciudad que es el 7 de febrero.

“Se hace afuera, se elige la reina del distrito, siempre se hacen espectáculos con artistas treslomenses y otros contratados aunque ahora por la crisis que afecta al país y que atraviesa a los municipios también no se pueden generar erogaciones mayores”.

“Para nosotros la política cultural tiene como objetivo lo social, el esparcimiento, lo inclusivo y la cooperación, no sólo las celebraciones, esto nosotros lo desplegamos en toda la policía cultural más allá que haya fiestas con más o menos personas. Trabajamos mucho con las instituciones intermedias en cantinas de manera cooperativas, siempre todo es libre y gratuito y tratamos de ser innovadores para abarcar la mayor cantidad de gustos de la comunidad”. El resto del calendario de actividades se compone además con la celebración del día de la memoria el 24 de marzo; día de la mujer, feria del libro y día de la diversidad cultural, entre otras. “Se van instalando y cada vez tienen más repercusión y se visibilizan más”, concluyó.

Pellegrini:

galletas y

peatonal

Carlos “Pelusa” Hunt, responsable del área de Cultura en Pellegrini se refirió a la celebración más importante en ese distrito y que tiene ver con el aniversario del distrito a la que se le agregó desde hace 3 años la Muestra Regional de la Galleta de Campo.

“Cada 4 de abril que es el aniversario de Pellegrini desde el 2015 junto al aniversario incluimos la muestra regional de la galleta de campo no es una competencia”. Allí se muestran galletas que “vienen de Charlone, Trenel, La Pampa, Pehuajó, etc. y por supuesto que tenemos de Pellegrini”.

La idea surgió porque junto al aniversario se necesitaba “destacar un elemento y alimento, y la galleta fue el alimento del interior por años, de las regiones más lejanas, y se consumía toda la semana, es una manera de reivindicarlas porque hoy la tecnología sustituyó a los hornos de leña, el año pasado fueron más de 20 las que expusieron. Es un homenaje a un alimento ancestral justo el día de nuestro aniversario”. Luego se regalan a la comunidad que pasea en la peatonal, también instalado recientemente.

En Pellegrini además, están en febrero los carnavales, en abril “la peatonal”, en mayo la peña del 25 que cuenta con una tradición de ocho años en el Club Atlético, en septiembre la fiesta del estudiante, en octubre “valorArte” y la fiesta del huevo en De Bary y en noviembre la fiesta del inmigrante y la cabalgata.