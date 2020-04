Cómo se afronta el aislamiento social en los geriátricos locales

Cada ámbito afronta a su manera, lo mejor que se puede de acuerdo a las circunstancias, el período de aislamiento social obligatorio que hoy vive el país a partir de la pandemia de Covid-19, y un espacio que merece especial atención es el de los geriátricos.

A nivel local, tanto en los geriátricos comunales como en privados se han adoptado distintas medidas de seguridad sanitaria muy importantes con la finalidad de cuidar no solamente a los residentes, que conforman un grupo de riesgo en esta situación, sino también a quienes trabajan en esos espacios. En este marco la titular de Tercera Edad municipal, Cristina Mancini, le contó a La Opinión que, por ejemplo, “en los hogares municipales lo que se ha hecho es reforzar las medidas de higiene y de seguridad que se hacen habitualmente, pero que se han reforzado, siendo más exigentes en la realización de las mismas y haciéndolas más frecuentes, en cuanto a higiene de los espacios, barandas, puertas, picaportes, además se dispusieron dispensers con solución hidroalcohólica al alcance de todos los residentes, los que puedan trasladarse, y con los que dependen de asistencia para lavarse las manos, los enfermeros y cuidadores están continuamente revisando esa acción”. “Previamente se hizo una reunión informativa con ellos, con todos, explicándoles sobre la situación, haciendo recomendaciones en cuanto a la higiene personal y el lavado continuo de las manos”, señaló la funcionaria, quien además marcó que como otra medida de seguridad “se ha prohibido el ingreso de visitas familiares e incluso se restringieron los talleres y otras actividades, quedando solamente dos estímulos semanales de 20 minutos de actividad física cada vez, aunque se han proyectado películas, se hacen videollamadas con familiares y el teléfono fijo está siempre a disposición de los residentes”.

Por otro lado, también se han tomado medidas en cuanto a cómo ingresa el personal a estas instituciones, destacándose que para esto se están utilizando puertas alternativas a las principales, además de que el personal antes de entrar en contacto con los abuelos realiza una muda de ropa para no utilizar la que traía de la calle. Aunque además se ha restringido la presencia de quienes prestan servicio en estos lugares, sobre todo de quienes no hacen a la asistencia directa del residente (administrativos, trabajadores sociales y talleristas) quedando solamente todo reducido a médicos, enfermeros, cuidadores, cocineros y auxiliares de limpieza.

En tanto, también se hace hincapié en la ventilación diaria de los espacios, en que se respeten las distancias de protección y en cuestiones como el mate, algo que los residentes han acatado de buena forma, utilizando cada uno su mate.

n Sin visitas

El hecho de que desde hace aproximadamente un mes se hayan prohibido las vistas familiares es sin duda un punto notorio, totalmente justificado en la necesidad de proteger a los abuelos, pero que, como a la gran mayoría, significa la parte más difícil de esta situación de aislamiento.

En el caso de los geriátricos comunales, tanto en el Hogar Castella de Trenque Lauquen como en el Evita de Beruti y en el Alberto Córdoba de 30 de Agosto, solamente hay acercamiento de familiares para llevar cosas que necesitan los residentes o cuestiones como recetas y medicación. Esto, desde el lado de las familias y los propios residentes se ha tomado en líneas generales de buena forma. “Hubo un caso donde se manifestó cierta disconformidad, pero después de una conversación y una explicación de por qué se da esto, lo aceptaron perfecto. En el Hogar Castella, donde yo estoy, los familiares adhieren y están atentos a lo que pasa, llaman todos los días, se comunican mucho”, comentó Mancini.

En tanto, un punto a destacar es la importancia de mantenerse comunicado con los abuelos que están en estos lugares. “Hemos tenido buenas experiencias con el contacto telefónico y las videollamadas. Hay casos de residentes que expresan algo de tristeza por esto que está pasando, pero ni bien aparece algún signo de tristeza inmediatamente se los comunica con un familiar o se trata de hacer algo. Nosotros intentamos que el residente sepa todo lo que está pasando y que se les explique qué va a pasar, qué se va a hacer. Entonces en general lo tomaron bien y adhieren a las medidas. Hay algunos que preguntan más seguido cuándo van a poder salir, pero adhieren a las medidas y están colaborando muchísimo”, subrayó la entrevistada.

n Hogares privados

En lo que hace a las residencias privadas, se ha socializado desde el Municipio la misma información y recomendaciones que bajan desde Nación y Provincia. De esta forma a los hogares registrados pero que funcionan en la órbita privada se les han plasmado las mismas recomendaciones que a los estatales.

Y también para el ámbito privado el área de Vacunación de Salud Comunitaria ha estado visitando los hogares para cubrir la vacunación antigripal.