Cómo repercutirían las nuevas conexiones de gas en la construcción

A mediados de diciembre diario La Opinión dio la primicia de que en poco tiempo más se habilitarían nuevas conexiones de gas en edificios y barrios de Trenque Lauquen en donde hasta ahora no se puede acceder al servicio domiciliario por red. Y según trascendidos el anuncio formal de estas obras se realizará el próximo mes. En tanto, en este marco cabe preguntarse cómo repercutirán estas obras en las construcciones edilicias futuras teniendo en cuenta que en los últimos años muchos optaron por concretar los llamados “edificios eléctricos” como una alternativa ante la falta del servicio de gas.

Durante el mes de diciembre y antes de que se conociera esta obra prevista por la noticia, el gerente general de la Cooperativa de Electricidad, Claudio Venturi, había vislumbrado que mientras no haya gas en la ciudad los “edificios eléctricos” seguirían multiplicándose. Pero hoy, un mes y medio después, el panorama es otro.

En este marco, este medio realizó consultas a diferentes especialistas relacionados con el mundo de la construcción, quienes analizaron cómo serán encaradas principalmente las nuevas grandes edificaciones en Trenque Lauquen.

n Prioridad

El corredor público Marcelo Moita calificó a esta noticia como “muy positiva” y señaló que “la opción del gas natural es lo que más busca la gente”. “Lo que ocurrió es que los vecinos se fueron adaptando a medida que fueron restringiéndose las conexiones de gas. Quienes están encargados de la construcción fueron optando por distintos caminos alternativos y uno fue el de la electricidad porque se había avanzado mucho desde el punto de vista tecnológico. Antes no había tantos artefactos eléctricos adaptables a departamentos o casas como los frío-calor, cocinas, termotanques. Y, en este marco, hacer edificios eléctricos fue una alternativa para que no se parasen las construcciones”, señaló.

Asimismo, el martillero agregó que “el cliente en Trenque Lauquen prefiere que la unidad funcional, en principio, tenga el servicio de gas”. “Yo veo que las cosas han cambiado mucho, hoy la gente se fija mucho en las tarifas y antes el gas natural tenía mucha diferencia con los otros servicios, esto se ha ido amoldando a las nuevas tarifas y el gas natural tiene su costo bastante parecido a lo que es el costo eléctrico”, añadió.

n Positivo

Por último, el entrevistado opinó que, de poder concretarse el gasoducto, “va a ser muy positivo para lo que es Trenque Lauquen, para la cantidad de obra pública de los barrios que han hecho los distintos gobiernos y que no cuentan con gas. También en los edificios, donde en varios se previno de hacer las instalaciones y los planos para instalar el servicio cuando éste llegue y hoy están proveídos por gas embasado”. “Va a haber una fuerte demanda de pedir conexiones de gas ni bien lo habiliten. Más allá de los costos que habrá que pagar por el plano y la red domiciliaria, la gente va a hacer un esfuerzo y van a pedir las conexiones. Va a ser bueno para Trenque Lauquen en cuanto a trabajo e industria, y personalmente pienso que todos los edificios eléctricos tarde o temprano se van a pasar a gas natural. Los propietarios e inversores buscan el gas natural, ya que es un servicio que tiene su peso propio y por eso creo que se va a imponer”, comentó.

n Constructores

En tanto, algunos constructores contactados por La Opinión señalaron al respecto que esperan más detalles sobre el alcance que puedan tener las futuras conexiones para suministrar el servicio a los barrios y los edificios que hoy carecen del mismo. En este punto señalaron que estas obras tienen prioridad por sobre lo nuevo y, por lo tanto, deben esperar para saber cuál será la capacidad y el volumen de provisión y, a partir de allí, definir de qué manera llevarán a cabo las construcciones futuras.

Cabe recordar que en el último tiempo en Trenque Lauquen comenzó a estilarse concretar la construcción de edificios eléctricos como una alternativa a la falta de gas. Y en algunos de ellos se dejaron instaladas la infraestructura y planos para que, cuando el gas pueda proveerlos, se pueda contar también con este servicio.

n Alquileres

En tanto, si bien destacó como positiva la llegada de las nuevas conexiones, el martillero Alberto Ramis fue cauto al momento de señalar que este nuevo panorama ayudará a que se alquilen aquellos inmuebles que hoy no están ocupados por no contar con este servicio. “Por supuesto que es una gran comodidad contar con el servicio de gas y en buena hora que se pueda contar, pero con los valores que hoy se están viendo va a pasar a ser igual que el agua, va a haber que consumirlo con mucho cuidado y de manera muy moderada. Porque se están viniendo unos números que dan un poquito de miedo”, dijo, antes de reiterar que “sin duda es un beneficio, una mejora”, y que “por supuesto que ayuda mucho, pero con los valores que se ven hoy en las facturas uno lo mira de otra manera”, agregando que “en su momento era un ahorro en la economía de la gente, y hoy no es tan así”.

Además desde otras inmobiliarias consultadas coincidieron con la palabra de Ramis y expresaron que el nuevo panorama ayudará a que muchos inmuebles, hoy desocupados, finalmente se puedan alquilar ya que, antes, directamente no había interesados en ellos.