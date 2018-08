Cómo impactará el fin del Fondo Sojero en la Provincia y los municipios

Si bien el número más fino se conocerá luego que se comience a aplicar el decreto anunciado por el Gobierno nacional pero aún no publicado, lo cierto es que de acuerdo a cifras oficiales del Ministerio de Hacienda, el ahorro global será de $ 8500 millones para 2018 y $ 26.500 millones para 2019.

La eliminación del denominado “fondo sojero” impactará con dureza en las arcas comunales, vía coparticipación, que dejarán de recibir unos $ 3200 millones en lo que queda de la gestión de Mauricio Macri: $ 700 millones de aquí a fin de año y $ 2500 millones en 2019. Por ejemplo, este año el municipio de Necochea tenía estipulado recibir $ 13,5 millones; Azul y Chivilcoy $12 millones; Mar del Plata $ 37 millones; La Matanza $ 130 millones y San Nicolás unos $ 9 millones.

En julio, la administración de María Eugenia Vidal recibió $690 millones del fondo sojero, un 22% del total que se repartió entre las provincias. Las únicas que no sentirán el impacto son La Pampa y San Luis, quienes no recibían fondos por no haber adherido al Pacto Fiscal.

El FFS fue creado en el año 2009, cuando las provincias solo recibían la cuarta parte de la recaudación de impuestos nacionales, explicaron desde Hacienda. “Gracias a decisiones adoptadas por el Gobierno nacional, las provincias han pasado a recibir en la actualidad un tercio de los recursos nacionales y continuarán aumentando su participación en los próximos años, lo cual torna innecesaria la continuidad de este mecanismo de compensación”, justificaron hoy desde el Gobierno al eliminar este impuesto coparticipable, creado por Cristina Fernández en medio del conflicto con el campo por la Resolución 125.

La expresidenta estableció en 2009 un mecanismo de compensación a las provincias para lograr el apoyo de los gobernadores a la aplicación de retenciones graduales a la soja. Con esa intención, creó el Fondo a través del cual se transfería a provincias y municipios el 30% de la recaudación de los derechos de exportación al poroto, aceite y harinas de soja, que solo la Nación podía realizar.

En la práctica, el Poder Ejecutivo venía dilatando el pago diario del FFS a las provincias. Para concretar los desembolsos, la Nación exigía como contrapartida adherir al Pacto Fiscal. (DIB) FD