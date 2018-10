Comité de la UCR en la región: sin internas y con mujeres al mando

Los radicales de la región hicieron lo posible para evitar las fracturas, aún en los distritos en los que no hubo acuerdo se decidió que tampoco haya internas. Se trata de 3 Lomas y Trenque Lauquen los más difíciles para el consenso pero que culminó con la decisión de uno de los sectores internos de no integrar y bajarse de la pelea. Pero un dato destacado, lo genera la aparición de mujeres al mando en Pellegrini y también en 3 Lomas.

En Pellegrini, por acuerdo de los afiliados y por consenso se decidió que la presidenta sea Viviana Peredo, una auxiliar de educación de 50 años que llegó al radicalismo de la mano de su abuelo y se quedó para siempre. “Es un desafío importante y un honor que mis correligionarios me eligieran, es un lugar clave para colaborar con el municipio, sumar nuestro granito de arena para estar al lado del vecino de Pellegrini” dijo la flamante presidenta.

También del otro lado del teléfono, Mónica Gallo, una docente rural de 52 años habla sobre su designación como presidenta del Comité de la UCR de Tres Lomas. “Es un gran desafío y es el resultado de un camino recorrido. Nos presentamos como grupo, queríamos generar la renovación y luego de varios años de estar alejada de la actividad política decidí volver para hacer mi aporte”. Añadió que para ellos “el desafío es más importante porque no gobernamos el municipio, entonces tenemos que redoblar esfuerzos para llegar a los vecinos, ya afiliamos a 120 personas y nuestra misión es integrar a todos, ahora tenemos que estar todos juntos”. En 3 Lomas, la oposición interna se quedará con la conducción luego que el oficialismo hoy encabezado por Jorge García decidiera no integrar la nómina y no presentarse.

En Rivadavia el Comité no eligió autoridades porque el radicalismo forma parte de la agrupación Rivadavia Primero que gobierna el Municipio.

En Salliqueló por acuerdo y consenso se eligió a Luis Carbone, como vicepresidente a Darío Sabater, Secretaria Miriam Lagos y Tesorero Roberto Gelfiori. Covencional Titular: Jorge Hernández; Convencional Suplente: Alejandro Albín.

En Trenque Lauquen, en tanto, se eligió a Francisco Pepe Font que será reelegido en su cargo. Lo secunda el joven concejal Francisco Recoulat.

La UCR de Guaminí logró conformar una lista de unidad: Adrián Continanzia será el nuevo presidente.

Afiliado desde 1984, este transportista fue presidente de la Juventud y también del Subcomité de Casbas. “Teníamos algunas diferencias en el plano partidario pero tuvimos la suficiente capacidad para darnos cuenta que hay que dejar estas cosas de lado, la grandeza de limar asperezas y hoy están todos los pueblos del distrito representados en la conducción, los grandes y chicos”.

“Para nosotros es un desafío importante porque hoy conformamos una alianza dentro de Cambiemos y porque tenemos que generar candidatos para volver a gobernar el distrito como en la época de Alberto Cordero que teníamos un municipio ordenado”.