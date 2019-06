Comienza la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2019

Después que se diera el cierre de la etapa distrital del certamen deportivo y cultural más convocante de la Provincia de Buenos Aires, es ahora el turno de los regionales. Y desde esta mañana Trenque Lauquen será sede de una de las disciplinas, entre otras, que se irán llevando a cabo estas semanas.

A nivel zonal esta nueva etapa comenzó ayer en Tres Lomas con las competencias de cestobal, donde no hubo presencia local. Y es que el equipo de la ciudad, clasificado en tres deportes diferentes, se dio baja ya que optó por otras dos disciplinas (máximo en que se puede participar).

n Primer paso

Desde hoy y hasta mañana el básquetbol dará el primer paso de la etapa regional tanto en el Polideportivo Municipal “Poroto Abásolo” como en la cancha del FBC Argentino. Durante esta mañana se desarrollarán las competencias del 5 vs.5 varones (sub 13, sub 15 y sub 17) y 3 vs. 3 mujeres. Mientras que mañana se completa esta fase del básquetbol con el 5 vs. 5 (sub 13, sub 15 y sub 17) y 3 vs. 3 varones.

Los trenquelauquenses que clasificaron a dicha fase en 3×3, luego de ganar el distrital, son el sub 14 de la E.E.S Nº7 y el sub 18 de Argentinas, categoría femenino; y tres categorías más masculinas, el sub 14 de la EES 7, el sub 16 del Football Club Argentino y el sub 18 del mismo club.

n Competencias

Es de destacar que Trenque Lauquen tendrá más competencias regionales ya que es una de las ciudades con mayor número de clasificados.

El 4 de julio se disputarán tanto las disciplinas de natación como el acuatlón. Y en esta última los representantes locales son Agustino Martino (sub 14), Zoe Seisdedos (sub 14) y Julieta Mola (sub 16).

El 15 de julio será el turno del tenis single y doble masculino con gran presencia local. Por el lado de single, Gaspar Bigliani (sub 14), Benjamín Del Pino (sub 16), Guillermina Álvarez (sub 16), Milagros Tello Villalva (sub 18) y Alexis Olguín (sub 18). Mientras que las parejas de dobles clasificadas son Agustín Elichiry – Tomas Sinclair (sub 14), Valentina Massigoge – Melina Racchi Siderac (sub 14), Candela Gorospe Rossi – Sofía Tascione (sub 16) y Agustín Peserilli Tur – Jerónimo Luppi (sub 16).

Y el 6 de agosto el fútbol 11 (sub 14 y sub 18) tendrá protagonismo también en la ciudad con los equipos del Instituto Miguel Di Gerónimo y la EES 3. Mientras que la gimnasia artística aún debe confirmar la fecha de realización de sus competencias.

n Más clasificados

Pero el listado, tanto de juveniles como adultos mayores, es aún más amplio en los regionales. Y quienes competirán fuera de la ciudad durante estos días querrán seguir avanzando. En ajedrez los tres representantes son Lautaro Barragán (sub 18), Maximiliano Pereyro (sub 14 no federado) y Thomas Savy (sub 14 libre). Además hay cuatro planteles femeninos de bádminton que también clasificaron.

Por el lado del beach vóley las duplas están integradas por Isaías Rodríguez – Valentín Gomes Kistner (sub 14), Tomas Digiácoma – Iván Junco (sub 16), Emiliano Crucianelli – Tomás Lamas – Braian Comas (sub 18) y Marina Uztarroz – Valentina Denda – Valentina Furriol (sub 18). A la vez que en fútbol 5 habrá dos planteles sub 16 y sub 18 de la EES 8, mientras que el sub 14 de la Secundaria Nº 10 y el sub 16 Rosario participarán en fútbol playa.

Seis equipos locales de handbol también competirán en la etapa regional: del Instituto Agrotécnico Padre Castellaro de Beruti (sub 14 y sub 18), del Instituto Miguel Di Gerónimo (sub 14 y sub 16) y del Instituto Nuestra Señora del Rosario (sub 18).

En hockey también habrá representantes luego del buen desempeño en los distritales del Instituto Miguel Di Gerónimo (sub 14), Barrio Alegre (sub 16) y el FBC Argentino (sub 18).

Mateo Covino – Bautista Covino 8sub 14) competirán en pádel, mientras que la dupla de Faustino García – Juan Hernández (sub 16) lo hará en pelota. Y habrá también tres equipos de sofbol: de la EES 8 (sub 14-femenino y sub 16-masculino) y el Instituto Agrotécnico Padre Castelaro de Beruti (sub 14).

Camilo Peña (sub 18), Thomas Soula Pereyra (sub 16) y Santiago Pique (sub 14) están clasificados en tenis de mesa y también tres planteles de vóley masculino, de la EES 8 (sub 14, sub 15 y sub 18) con uno femenino sub 18.

Además Tadeo Genson (sub 22 libre FIFA) participará en deportes electrónicos y Juan Pedro Ledesma (sub 14) en skate.