Comercios abiertos hasta las 24 horas para esta Navidad

La Cámara de Comercio de Trenque Lauquen en forma conjunta con el municipio, y dentro del programa de Centro Comercial a Cielo Abierto (CCCA) está trabajando en una agenda de actividades para la dinamización del comercio local los días 22 y 23 diciembre. La movida propone: comercios abiertos al público los días viernes 22 y sábado 23 de diciembre, hasta las 24; concurso de vidrieras; espectáculos variados a lo largo de la Avenida Villegas, entre las 19 y 24; un centro comercial semi-peatonal en sectores para permitir la circulación peatonal y el desarrollo de los distintos espectáculos itinerantes; el paso de Papá Noel para que los pequeños puedan dejar “su cartita” y sorteos especiales, Navidad Feliz y otros.

Según se informó desde la entidad han prometido su adhesión comercios de distintos rubros ubicados sobre la calle Villegas desde G. Cuello hasta Pereyra Rozas, y de otros sectores de la ciudad, San Martín (100 al 500), Tte. Gral. Uriburu (0 al 200); 9 de Julio (0 al 200); Uruguay (0 al 200), Gdor. Irigoyen (0 al 200) y Oro (0 al 600).

n Dinamismo

El objetivo de la propuesta es dinamizar la actividad comercial, acompañada de un movimiento de actividades culturales, y posibilitar a los vecinos, no solo tener la posibilidad de comprar en horarios fuera de lo habitual, sino también disfrutar de la cultura local.

También se ha interesado a los servicios de transporte de pasajeros de la zona que habitualmente coordinan viajes a Trenque Lauquen por temas de salud y/o trámites, a organizar tour de compras especiales para estos días y horarios.

n Navidad feliz

Por otro lado la Cámara de Comercio recuerda que se encuentra en pleno desarrollo la campaña “Navidad feliz” impulsada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con el apoyo de la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto (FCCA), a la que adhirió la entidad local, con el propósito de impulsar las ventas en Centros Comerciales Abiertos de todo el país durante las próximas fiestas de fin de año.

A nivel local participan de la misma 142 empresas de servicios, profesionales, industrias y comercios de distintos rubros (indumentaria, telefonía, regalería, jugueterías, corralón de materiales, informática, zapaterías, almacenes y autoservicios, kioscos, confiterías y restaurantes, heladerías, distribuidores, talleres y estaciones de servicio, entre otros) identificados con el sticker “verde” de la campaña.

n Sorteos

El jueves 28 de diciembre a las 19 en la Cámara de Comercio y ante Escribano Público se sortearán 2 televisores de 43 pulgadas Smart HDMI Rl; uno será destinado al cupón ganador del sorteo y el restante para el comercio donde se entregó el mismo. Se extraerá 1 cupón entre todos los cupones cumplimentados en el grupo de urnas (160).

El viernes 29 de diciembre a las 15, también ante Escribano Público, en la sede de CAME se sortearán 4 automóviles Volkswagen Up 0km. (dos para cupones ganadores y dos para los comercios que entregaron los mismos) y 8 motos Cerro 150 cc (cuatro para los clientes y cuatro para los comercios). Este sorteo será transmitido en vivo desde la cuenta de Facebook:/www.facebook.com/redcame/ y por www.redcame.org.ar se realizará en la sede de la CAME.

Para el sorteo del 28 de diciembre, participan los cupones que cumplimentan los clientes y cargan en las urnas de los comercios; para el sorteo del 29, participan los cupones que el cliente carga en la página www.redcame.org.ar.