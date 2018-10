Comerciante local denunció que fue víctima de un hacker

Un conocido comerciante de nuestra ciudad denunció ayer haber sido víctima de hackers que ingresaron vía homebanking a su caja de ahorro del banco Francés de donde le sustrajeron una suma de dinero.

El damnificado hizo el reclamo correspondiente ante la entidad bancaria donde se comprometieron a solucionar el inconveniente aunque le recomendaron denunciar el hecho ya que se trataría del ataque de un delincuente virtual.

Se trata de un episodio que si bien es aislado, enciende una luz de alerta ya que esta modalidad delictiva permite a los expertos o hackers, acceder a través del homebanking a las cuentas bancarias de cientos de vecinos y realizar movimientos o extracciones de dinero como si fuera su titular.

Según se informó a través de un parte de Jefatura Distrital de Policía, en la mañana de ayer un conocido comerciante de nuestra ciudad denunció haber sido víctima de un hacker que a través de homebanking le sustrajo dinero de una caja de ahorro que el damnificado posee en el Banco Francés.

La denuncia tuvo lugar una vez que el hombre advirtió que a pesar de no haber realizado ningún movimiento, de dicha cuenta faltó una suma de dinero, que a pesar de que no trascendió el monto, no sería demasiado abultada.

Ante esta situación el comerciante hizo el reclamo pertinente en la sucursal local del Banco Francés desde donde se comprometieron a solucionar el inconveniente aunque le recomendaron radicar la denuncia policial.

Además se iniciaron las averiguaciones para determinar si el faltante de dinero se debió a un error de sistema o bien al ataque de un hacker que aprovechó las posibilidades que brinda la tecnología informática para alzarse con botín nada despreciable.

Desde la comisaría señalaron que “se le tomó la denuncia a la víctima tras lo cual se inició una causa judicial caratulada “Presunta estafa” en la que interviene el fiscal Dr. Manuel Iglesias.

Por los datos brindados por la victima quien aseguro no haber realizado ningún movimiento de dicha cuenta, se trataría de un ataque “hacker”, modalidad delictiva de la cual no existen antecedentes recientes al menos a nivel local.