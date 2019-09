“Comer no puede ser un privilegio, es un derecho”

El último jueves, con 222 votos a favor y solo una abstención, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la Ley de Emergencia Alimentaria impulsada por la oposición en el marco de un contexto social y económico muy complejo por el cual atraviesa hoy la Argentina.

Esta semana, la norma será tratada por el Senado de la Nación y, en caso de aprobarse, tal como está previsto, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su aplicación le costará al Estado unos $10.489 millones.

La norma que llegará a la mesa de entradas de la Cámara alta establece una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 de la emergencia alimentaria nacional dispuesta por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 108/2002. Además, enumera las obligaciones del Estado respecto de la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población, y establece un “incremento de emergencia como mínimo del 50% de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”.

Por otro lado, la norma le da al Poder Ejecutivo la posibilidad de “disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias” para que se lleve adelante “un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional”.

n Medida de emergencia

En este marco, La Opinión consultó a dirigentes políticos de Trenque Lauquen quienes analizaron la norma y brindaron su opinión al respecto. Esteban Vidal, concejal de Juntos por el Cambio, comentó: “Por lo que he podido leer estos días sobre lo que están proponiendo los bloques opositores con el acompañamiento del oficialismo diría que estoy de acuerdo. Más allá de que el nombre ‘Emergencia alimentaria’ suene fuerte es, ni más ni menos, que una ampliación de la ley de Emergencia Social sancionada en 2002. Por un lado, la idea de aumentar las partidas destinadas a este programa sin aumentar el gasto público si no a través de la reasignación de partidas es novedosa y alentadora, implica un cambio en la manera de gestionar en un país que sistemáticamente aumentó su gasto público durante años sin pensar en las consecuencias que esto traería”, expresó el edil.

Asimismo, señaló que “por otro, la reasignación de partidas es una potestad que han tenido todos los Departamentos Ejecutivos desde el 2002 hasta hoy y me parece correcto que se siga respetando. Además, es interesante que en un contexto inflacionario, como el de hoy, esto se pueda revisar cada tres meses. Todavía hay varios puntos que no están claros como, por ejemplo, cuál va a ser el monto total de la ampliación de las partidas ni cuáles son las partidas que se van a achicar pero, sinceramente, me parece correcto que el oficialismo acompañe la iniciativa y además lo haga rápidamente para que los sectores sociales que hoy la están pasando mal tengan un poco de alivio y este tema no se entremezcle en la campaña”, dijo antes de culminar señalando que “estas son medidas de emergencia, como su nombre lo indica, que responden a la coyuntura pero que de ninguna manera dan solución al problema de fondo. Creo que, como país, necesitamos una discusión que vaya más allá de estos temas y que nos permitan tener un panorama más claro de cómo vamos a hacer para que leyes como esta no tengan razón de ser”.

n “Muy tarde”

Por su parte, el concejal del Frente Todos, Federico Crowder expresó: “El gobierno no podía seguir negando la situación que se vive en todo el país, con millones de pibes, abuelos y argentinos que pasan hambre. Creo no hay nada que celebrar, sólo que se ha reconocido una situación que incluso nosotros hemos planteado en el distrito hace un año y fue negado desde el Ejecutivo y desde el bloque de Cambiemos hicieron lo propio: negaron esa situación y la aprobación de nuestro pedido, por esto digo que se llega muy tarde”.

Crowder puntualizó en que “el gobierno resolvió un domingo rápidamente una situación de descalabro económico con un costo fiscal que llega a los $91 mil millones y nunca tuvo en cuenta el reclamo de todas las instituciones que al unísono reclamaban medidas para los más desprotegidos de nuestro país, que tendrá un costo fiscal de aproximadamente $9 mil millones, lo que deja bien en claro la insensibilidad de Cambiemos y a la situación que se ha llegado para que por unanimidad se apruebe esta ampliación hasta 2022 de la Emergencia Alimentaria, en la que se simplifican las compras y el Jefe de Gabinete dispone de herramientas para rápidamente organizar la distribución de alimentos. Personalmente creo que en un país que produce alimentos para 400 millones y que estemos en esta situación deja bien en claro que la política económica implementada en estos casi 4 años ha sido devastadora y que la desigualdad se ha incrementado a punto tal de llevar a más de 2 millones de argentinos a la indigencia y a otro millón a la pobreza”.

El concejal fue muy crítico con la administración de Cambiemos al comentar que “está mal la distribución del ingreso, está mal la política económica de Macri y la misma situación se vive en nuestro distrito en la que el municipio niega ayuda a vecinos (como a la familia que en su diario entrevistaron, para dar un ejemplo, Claudio Parra y Andrea) y si atiende o destina fondos para compra, sólo para dar un ejemplo, de una demarcadora vial de $800 mil que utilizó un mes y luego la archivó porque no les dio los resultados que esperaban”. “Y como ésta hay muchas situaciones que sufren los trabajadores municipales que les han recortado tanto horas de trabajo (porque se paró todo) como la posibilidad de un aumento acorde a la inflación por la mala administración de Miguel Fernández y la repercusión de las medidas de su presidente Macri. Comer no puede ser un privilegio, es un derecho”.

n “Muy difícil”

En tanto, Jorge Jordán, del Frente Renovador, manifestó: “Está perfecto, tendría que haber sido mucho antes porque la gente está pasando una situación muy difícil, hay muchas familias que tienen que analizar cómo pueden alimentar a su familia. Lamentablemente mucha gente perdió su trabajo y otra no puede llegar a fin de mes. La alimentación es algo básico de muchas familias, realmente la situación de los argentinos hoy día es muy difícil”.

En este sentido, Jordán recordó que “ya lo dijimos en otro momento: la política económica de Macri fracasó, ningún país del mundo puede vivir en paz con un 55 por ciento de inflación y un 40 por ciento de pobres. Uno lo dice con dolor porque por supuesto que no es un tema de politiquería pero este gobierno prometió ‘pobreza cero’ y la llevó al 40 por ciento. Es imposible que se pueda vivir bien. Pero en buena hora que se haya aprobado y sería bueno que lo más rápido posible la apruebe también el Senado”.

Sobre el final señaló que “hace poco se aprobó la quita del IVA a productos de la canasta básica (nosotros este miso proyecto lo propusimos en 2012) y ahora proponemos la quita del IVA a los productos de celíacos que no están incluidos que son más caros y no están contemplados”.

n Hambre es inmoralidad

Por último, el dirigente del Gen, Lucas Castrillón, coincidió con sus pares al expresar que “estoy a favor de que se haya podido aprobar esta media sanción donde el Estado pueda asignar partidas y tratar de instrumentar las medidas necesarias para que toda la gente tenga acceso a la comida. La verdad es que en un país como la Argentina el hambre es una inmoralidad. Creo que es una gran problemática que tiene la democracia. Hoy Argentina tiene una gran crisis política, social, económica y un gobierno que hoy profundizó esta brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. El salario de los trabajadores quedó pulverizado después de esta mega devaluación que hubo y creo que van a pasar ocho o diez años de un gobierno que sea progresista para que se puedan recuperar los niveles de adquisición económica de un trabajador. Es una gran deuda de la democracia la pobreza en la que más del 50% de los pibes son pobres. No vislumbro un proyecto económico y social de país sin intentar encontrar un gran acuerdo nacional para que esto mejore. Lamentablemente llegan estos gobiernos neoliberales que destrozan a la clase media y a los trabajadores y van a pasar muchos años para que todo esto vuelva a recomponerse y por eso es importante generar una opción progresista, popular y que haya un gran acuerdo popular para sacar al país de sacar este país adelante porque sino nunca más va a poder salir”.