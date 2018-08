Comenzó la segunda ronda del Torneo Oficial

En primera división el plantel de Barrio Norte, que lleva ya siete victorias en lo que va del torneo, sigue liderando. Superó en su casa a Barrio Alegre por 5 a 1 y con 22 unidades se ilusiona. Su escolta es el equipo de Argentino “B” el cual superó a su par de Argentino “A” por 1 a 0 y tiene 18 unidades. En igual posición se encuentra Ferro Carril Oeste. Las chicas del “Verde” se hicieron fuerte en su casa al quedarse con el encuentro ante Santa María por 2 a 0. Juventud Unida se quedó con los tres puntos del partido que no pudo jugarse ante Jorge Newbery ya que las salliquelenses dejaron el Torneo Oficial.

En sexta y séptima división es Argentino “A” quien está en lo más alto de la tabla.

Próxima fecha

La 11º Fecha tendrá a Atlético Pellegrini como local ante Atlético Rivadavia, Juventud Unidad recibirá a Barrio Norte, Giat será local ante Santa María y Ferro se medirá ante Argentino “A”. El 20 de agosto se jugarán tres partidos pendientes: dos de la 5º Fecha como Atlético P. vs Ferro y Barrio Alegre vs. Santa María y Giat vs. Barrio Norte de la 9º Fecha.