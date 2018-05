Comenzó la obra eléctrica en la Escuela 7 de Beruti

Personal especializado comenzó a ejecutar ayer una nueva instalación eléctrica -que incluye la colocación de luminarias- en el edificio de la Escuela 7 de Beruti después de los problemas que se produjeron esta semana producto de las lluvias y que terminaron de complicar una situación que ya había sido advertida por el Consejo Escolar que tenía en carpeta la realización de éste y otros trabajos de mejora en el establecimiento.

Por tal motivo ayer no se dictaron clases en la escuela para no poner en riesgo a los niños y docentes mientras avancen los trabajos que continuarán durante todo el fin de semana. Las clases podrían reanudarse lunes o martes, ni bien se termine con la obra.

En este marco el presidente del Consejo Escolar, Mauricio Rodecker y el consejero, Augusto González estuvieron el jueves pasado en Beruti donde se reunieron con los padres de los alumnos que concurren a la institución.

Consultado por La Opinión, Rodecker explicó que “el martes recibimos un llamado que nos alertaba sobre un problema de electricidad en el establecimiento, así que mandamos al electricista quien ese día realizó un relevamiento y nos informó que se trataba de un problema complicado, por eso por una cuestión de seguridad, se decidió cortar la energía. Ese día no se pudo avanzar en una solución porque no estaban dadas las condiciones para trabajar, sobre todo por la humedad”.

Asimismo informó que “el electricista volvió el miércoles a la escuela donde realizó una reparación provisoria pero el equipo directivo y representantes de Inspección decidieron no dar la luz porque consideraban que no estaban dadas las condiciones y pensando en que Consejo Escolar iba a intervenir con un trabajo más de fondo”.

“El jueves llamamos al electricista para que nos haga un presupuesto de lo que había que hacer para encarar la instalación eléctrica nueva –agregó-, nos pasó el presupuesto y en el día de hoy (ayer) está trabajando en el edificio”.

Dijo también que “el miércoles y jueves hubo clases por decisión de los inspectores y equipo directivo que decidieron trabajar en una jornada reducida de 11 a 16 (sin electricidad), aprovechando la luz solar y garantizando el servicio de comedor, pero fue una decisión que no tomó Consejo Escolar”.

Pero ayer, “le sugerimos a la inspectora que al iniciarse los trabajos se podrían suspender las actividades por el riesgo de estar en obra en la institución y la inspectora jefa distrital, Alejandra Marino decidió con buen criterio suspender las clases, el electricista va a trabajar todo el fin de semana”, dijo.

Sobre la obra, Rodecker informó que se abonará con recursos del Fondo Compensador y forma parte de un proyecto integral que incluirá otros trabajos como el cambio de cubierta y techos.