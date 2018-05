Comenzó la instancia local

Desde las 9 de la mañana el Polideportivo Municipal “Poroto Abásolo” se colmó de jóvenes en lo que fue el arranque de la instancia distrital de los Juegos Bonaerenses 2018 con las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18. Los colegios que participaron en fútbol oncer fueron: Instituto Miguel Di Gerónimo, Colegio los Médanos, Escuela Secundaria Nº3, Escuela Secundaria Nº2, Escuela de Educación Secundaria Nº7 y Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº1.

De la categoría Sub 14 cinco equipos participaron en distintas instancias donde la final fue la encargada de cerrar la jornada a las 15.30. En partidos de dos tiempos de 30’, la Escuela Secundaria Nº2 superó por 3 a 0 l Instituto Miguel Di Gerónimo. En el Sub 16 sólo participaron dos instituciones y el “Dige” le ganó por penales, 4 a 2, a la Escuela Secundaria Nº3 luego de un empate sin goles. Igual resultado se vivió en la final de la categoría Sub 18 donde se presentaron cinco secundarios. La Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº1 fue superior y se impuso frente a Escuela Secundaria Nº2. Con estos resultados, los equipos ganadores accedieron a la fase regional. Cabe destacar que el año pasado Trenque Lauquen cosechó una medalla de plata en esta disciplina.

Por su parte, hoy continuarán desarrollándose más disciplinas como el caso del ajedrez con las categorías Sub 16 y Sub 18 en Beruti, mientras que el jueves será el turno del futsal. En el CEF competirán Sub 14 y en el “Poli” Sub 16 y Sub 18.

Los adultos mayores inician la etapa local este viernes en Casa del Niño con la instancia de truco a partir de las 20.

La edición Nº27 de la competencia deportiva y cultural más importante de la provincia de Buenos Aires se pondrá contará con más 300.000 participantes de Juveniles, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad. Trenque Lauquen superó el número de inscriptos y tendrán que superar tanto la etapa, distrital y regional para alcanzar la fase final provincial.

El 30 de mayo se llevará a cabo en la ciudad de Olavarría una reunión para conocer la fecha de la instancia regional.