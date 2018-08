Comenzó en el “Poli” el Torneo Final con una fecha cargada de goles

Después de un mes de receso, y ya finalizado el Torneo Inicial 2018, el Torneo Conrado Villegas disputó la primera fecha con los 16 partidos en dos jornadas a puro sol todo el fin de semana. El escenario sigue siendo las instalaciones del Polideportivo Municipal “Poroto Abásolo” con la participación de 32 equipos. Los mismos jugarán 15 fechas y el fixture ya se conoce; el 2 de diciembre culminará este torneo para conocer a los nuevos campeones en las Categorías “A” y “B”, los ascensos y descensos a las mismas.

n Categoría “B”

El sábado la Categoría “B” inició la fecha y dos partidos fueron televisados por la señal de Cablevisión: se dieron cuatro empates y cuatro victorias. El viento tomó gran protagonismo toda la tarde y en el arranque Lago Rojo igualó, sin goles, ante Ferretería Barrio Norte e igual resultado tuvo el encuentro entre AC Escapes y Juan Debernardi. Éste último choque se dio entre dos equipos que habían descendido de la “A”. Poceros JP superó por 2 a 0 a Liv Agroinsumos, mientras que TL Embragues se impuso por 6 a 5 frente a Repuestos lo de Pablo en un partidos sumamente dinámico y cambiante.

El turno siguiente de encuentros, disputados en simultáneo en las cuatro canchas del “Poli”, tuvo a El Mate ante Química Arco Iris en cancha 1 con la victoria del primero por 3 a 1. Electroingeniería TL se impuso con un solo tanto ante Alambrados Simón y los dos partidos restantes resultaron igualados. Con un gol por lado finalizó el encuentro entre Maxikiosco SB y Remis 23 y de la misma manera culminó Autoservicio Bicentenario ante Aluminios Trenque Lauquen.

n Categoría “A”

Desde muy temprano la 1º Fecha continuó el domingo con la participación de la Categoría “A”. En cancha 1, Uocra que fue tercero en el torneo pasado, se quedó con el triunfo por 2 a 1 ante Amunche Ripe e igual resultado tuvo la victoria del Campeón de la “B”, Los Berutenses, frente a Ibáñez Construcciones. Fue Baterías Ares quien se impuso por 2 a 0 en el partido con La esquina de Ana y Zapataros le ganó 2 a 1 a El Noble sumar los primeros tres puntos del torneo.

Los cuatro partidos restantes de la jornada de domingo se completó con dos empates y dos victorias. Marmolería Girard igualó por 3 a 3 con Nutrien AG Solutions, mientras que sin goles igualaron Aguadas la Unión y Mecánica LB. El Campeón de la categoría en el Torneo Inicial, Los Luceros, comenzó con el pie derecho al superar por 3 a 2 a Consucer y fue triunfo por 2 a 0 de Carnicería Pilu frente a Poceros Martino.

n Próxima fecha

El Torneo Conrado Villegas disputará la 2º Fecha este fin de semana. El sábado será el turno de la Categoría “A” con los partidos de la primera parte a las 14: Baterías Ares vs. Marmolería Girard (Cancha 1), UOCRA vs. Poceros Martino (Cancha 2), Nutrien AG Solutions vs. Mecánica LB (Cancha 3) y Amunche Ripe vs. Ibáñez Construcciones (Cancha 4). A las 15.45 se completará la jornada sabatina con los encuentros de Aguadas la Unión vs. Consucer (Cancha 1), Los Luceros vs. Carnicería Pilu (Cancha 2), El Noble vs. La Esquina de Ana (Cancha 3) y Los Berutenses vs. Zapateros (Cancha 4).

Por su parte, el domingo saldrá a la cancha la Categoría “B” desde las 8.45 con los primeros cuatro partidos: Alambrados Simón vs. Aluminios TL (Cancha 1), El Mate vs. Remis 23 (Cancha 2), AC Escapes vs. Química Arco Iris (Cancha 3) y Liv Agroinsumos vs. Repuestos lo de Pablo (Cancha 4). La segunda fecha del torneo más comercial de la ciudad cierra con los encuentros a disputarse a las 10.15 entre Maxikiosco SB vs. Electroingeniería TL (Cancha 1), Ferretería Barrio Norte vs. Autoservicio Bicentenario (Cancha 2), Lago Rojo vs. Poceros JP (Cancha 3) y TL Embragues vs. Juan Debernardi (Cancha 4).