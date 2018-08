Comenzó el Clausura con victorias locales

Ocho equipos, seis de la ciudad y dos de la región, se dieron cita para disputar las dos tandas de partidos desarrollados en la cancha 1 y cancha 2 del predio.

A las 21 se jugaron los partidos con fuerte presencia 100% trenquelauquense. El equipo representante del Foot Ball Club Argentino se quedó con la victoria ante Ferro Carril Oeste en tres sets. El primer parcial fue para el “Decano” por 25-18, luego el “Verde dominó por 25-20 y en la parte final por 15-6 fue Argentino quien cosechó los primeros puntos.

El encuentro entre Barrio Alegre y el CEF Nº 18 de Trenque Lauquen se jugó a dos sets. Fue el plantel del “Celeste” que ganó sus parciales por 25-10 y 25-15.

El resto de los dos partidos se desarrollaron luego de las 22. Pellegrini también se impuso en dos sets ante Monumental y se ilusiona. Con un contundente 25-13 y 25-8 se llevaron el triunfo a la vecina localidad. Para el cierre de la primera fecha el Campeón del Apertura, Progreso, volvió a imponer jerarquía. Se enfrentó al club salliquelense Cecil A. Roberts, quien hizo su debut en el torneo, ganándole por 25-15 y 25-16.

n Próxima fecha

La segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga de Voley Femenino se jugará el 24 de agosto. El fixture ya está definido con los dos partidos de las 21 entre FBC Argentino vs. Barrio Alegre en cancha 1 y Monumental vs. CEF Nº18 en cancha 2.

A las 22 se disputarán los encuentros de Progreso vs. Pellegrini y Ferro Carril Oeste vs. Salliqueló.