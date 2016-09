Comenzó ayer la jornada de organización ante emergencias

La Municipalidad de Trenque Lauquen, el Sindicato de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires y ATEM (Asociación de Técnicos en Emergencias) realizaron ayer en el Teatro Español la apertura de la jornada de organización ante emergencias, desastres y quemados.

El intendente, Miguel Fernández participó del acto junto al secretario general del Sindicato de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires, Miguel Zubieta; el secretario de Capacitación, Julio Reynoso; el director de ATEM, Gabriel Sosa y la representante local del Sindicato, María Inés Coluccio.

En primer lugar, Coluccio les dio la bienvenida a los presentes y luego tomó la palabra el jefe comunal quien agradeció a los organizadores de las jornadas y los interesados en capacitarse.

n Esfuerzo

Fernández sostuvo que “es importante el esfuerzo que hacen de llevar las capacitaciones a todas las provincias” y se refirió a su especialidad como médico: “Trabajé en terapia intensiva desde que vine a vivir a Trenque Lauquen y siempre me tocó muy de cerca el trauma y los accidentes. Muchas veces me tocó asistir en rutas accidentes mortales, graves y leves. Siempre pensé lo importante que es estar preparado para esas emergencias”.

Asimismo añadió que “los que trabajamos en el área de Salud sabemos que la diferencia es que frente a la misma situación unos querrían salir corriendo y otros nos quedamos al lado de la gente. Vencemos el miedo solamente con capacitación y estudio. Eso nos permite no sólo ayudar, sino a veces salvar vidas”.

Además, el jefe comunal destacó la necesidad de capacitarse periódicamente como así también prever la organización ante una catástrofe. “No se puede improvisar en ese momento”, insistió Fernández.

Por su parte, Miguel Zubieta, agradeció a Fernández e indicó que “encarar un proyecto desde la Salud es importante y siempre ponemos en cabeza al paciente. Estamos convencidos que la salud debe mirarse desde el paciente”.

Zubieta destacó que “a nivel provincial tenemos 36 mil afiliados de los cuales 1.700 son de esta localidad. Tenemos una filial moderna, funcionando”.

Luego agradeció a Gabriel Sosa y a los trabajadores que trabajan en las capacitaciones de emergencia. Vamos a escuelas, capacitamos chicos en RCP”.

El secretario sostuvo que “quizás nuestro deber sería reclamar mejores condiciones laborales y salarios y dejar que el estado haga la capacitación. Ese simplismo no lo vamos a hacer y por eso decidimos encarar el proyecto de capacitación”.

n Iniciativa

En relación al sistema de salud local destacó que “Trenque Lauquen es una isla en la Provincia, el sistema de salud está muy bien”. Por último agradeció a los presentes.

La iniciativa estuvo dirigida a médicos, enfermeros, técnicos, choferes, camilleros, bomberos, radio-operadores y personal de Defensa Civil, entre otros.

Luego de la apertura se realizó una charla sobre teoría en la atención de pacientes en accidentes.