Comenzaron ayer los trabajos de pintura y refacción en la EP 35

En la jornada de ayer integrantes de la agrupación local Barrios de Pie iniciaron los trabajos de pintura en la EP N°35 en el marco del Programa Nacional Argentina Unida por la Educación y el Trabajo, iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social que busca redirigir los programas sociales a la generación de empleo y la refacción de escuelas.

En diálogo con La Opinión, la referente local de Barrios de Pie, Karina Heim, informó que tal como se habia adelantado durante el fin de semana, se recibieron los materiales para el inicio de los trabajos en el edificio educativo.

Por otra parte indicó que hay beneficiarios que ha pesar de haber recibido el cobro por la tarea se niegan por lo cual desde la agrupación se encuentran gestionando la posibilidad de darlos de baja para incorporar a personas que realmente “tengan ganas de trabajar”.

Bajas

Heim confirmó que ayer “se comenzó a trabajar en la EP 35”. “Por la mañana conocimos la escuela, recibimos todos los materiales así que estamos listos. Y (hoy) desde temprano vamos a estar en la escuela para seguir con los trabajos de pintando y refacción de la escuela”, sostuvo.

Con respecto al número de vecinos que se encargan de pintar el establecimiento, la referente indicó: “Somos diez personas más un capataz y el arquitecto de la Municipalidad”.

En este sentido señaló que hubo beneficiarios de este programa que a pesar de haber cobrado se niegan a ir a trabajar por lo que desde la agrupación se están gestionando las bajas de los mismos para permitir que otros vecinos puedan acceder a dicho programa. “Bajas no hubo aunque estamos charlando eso. Hay gente que no viene a trabajar y cobró igual, entonces estamos viendo si se puede incorporar a gente que realmente tenga ganas de trabajar. Estamos esperando una respuesta de las autoridades, pero se está analizando la situación. Porque el que no trabaja debería darle la oportunidad a quien tenga ganas de trabajar. Y por esta situación hay un poco de bronca del resto de los compañeros y es entendible porque ellos asumieron con responsabilidad el compromiso y vienen a trabajar mientras que otros cobraron y no lo hacen”, resaltó.

Acuerdos

Vale recordar que el pasado viernes se concretó una reunión en el Consejo Escolar donde los integrantes de dicho cuerpo en conjunto con miembros de Barrios de Pie, la inspectora jefe distrital Alejandra Marino y la directora de la EP N 35, Silvana Arista, quienes ultimaron los detalles para la puesta en marcha del programa por el que inicialmente se había anunciado una donación de pinturas para otra institución del distrito que correspondía al CEC 801, pero dicha donación no se hizo efectiva.

Así en el transcurso de la semana pasada el gobierno provincial informó el envío de otra partida de dinero para poder realizar desde Consejo Escolar la compra de los insumos necesarios que finalmente se concretó.

En tanto, la fecha de finalización de las obras está pautada para el 31 de julio.