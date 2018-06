Comenzarán a cobrarse infracciones y habrá capacitación en el Club Social de Innovación

También se iniciarán cursos y capacitaciones sobre el uso de la aplicación en el Club Social de Innovación.

Según se consignó durante junio se pagará el 50 por ciento del valor de la multa; en julio el 75% y a partir de agosto el 100%. En tanto, desde la Subsecretaría de Modernización, Ciencia y Tecnología se anunció que comenzarán a dictarse cursos y capacitación sobre el uso de la app para aquellas personas que tengan dificultades en su instrumentación.

Al mismo tiempo, se imprimieron más afiches, folletos y carteles que promocionan y explican el sistema, mientras que también se reestableció la publicidad en medios de comunicación tradicionales y redes sociales.

Para estacionar comprando el comprobante:

Diríjase a un punto de venta adherido, solicite “Estacionamiento Puntual” indique su patente y tiempo de permanencia.

El comercio le entregará un comprobante consignando patente y hora límite, que no hace falta dejarlo en su vehículo, ya que los inspectores controlan por sistema.

Abono por 30 días

Adquiera su abono por 30 días en los puntos de venta adheridos indicando su patente. El abono tiene vigencia desde el momento de la compra y durante los 30 días corridos posteriores sin necesidad de activar el estacionamiento de su vehículo por otra modalidad. Actualmente tiene un costo de $1.067.-

Con Teléfono Celular

Registrese por única vez con su numero de celular, y descargue en forma gratuita e instale en su celular SEM Trenque Lauquen. Adquiera crédito para estacionamiento en los puntos de venta adheridos o con tarjeta de crédito y/o débito a través de Todopago.

1 hora -> $ 8.00

2 horas -> $ 18,00

3 horas -> $ 34.00

4 horas -> $ 55.00

5 horas -> $ 76.00

6 horas -> $ 97.00

PARA ESTACIONAR

Abra la aplicación, seleccione el menú Estacionamiento y haga click sobre el botón “Iniciar Estacionamiento“. Ingrese su patente sin espacios.

PARA FINALIZAR ESTACIONAMIENTO

Abra la aplicación, seleccione el menú Estacionamiento y haga click sobre el botón “Finalizar Estacionamiento“.

OTRAS OPCIONES DE MENÚ

Desde la aplicación, también podrá consultar su saldo actualizado, la zona de estacionamiento, la ocupación de las calles de estacionamiento medido para poder elegir calles que podrían tener lugares libres, los puntos de venta adheridos geolocalizados, realizar transferencias de crédito entre usuarios de SEM, pagar infracciones por pago voluntario con tarjeta de crédito y/o débito entre otras.

ESTACIONA CON TELEGRAM

Descarga Telegram, buscá el bot correspondiente a tu Municipio (SEMTrenqueLauquenBot) e iniciá y finalizá tu estacionamiento fácilmente.

ESTACIONA CON FACEBOOK MESSENGER

Descarga Facebook Messenger, agregá el contacto correspondiente a tu municipio (SEM Trenque Lauquen) e iniciá y finalizá tu estacionamiento fácilmente.

¿Cómo se inspecciona el estacionamiento?

Los controladores provistos de dispositivos móviles online, recorren la zona de estacionamiento medido verificando instantáneamente si cada vehículo tiene el estacionamiento medido activado.

Si el vehículo no tiene activado el sistema, tendrá 20 minutos de tolerancia para activarlo a su patente.

Pasados esos 20 minutos y de continuar sin activarlo, el controlador procederá a labrar el acta correspondiente, quedando la comprobación de la infracción registrada en el sistema y un comprobante de la infracción en el vehículo.

Pago Voluntario

Si no activó el estacionamiento medido y le labraron un acta de contravención, dentro de los 5 días hábiles posteriores, usted puede abonar voluntariamente la infracción beneficiándose con un 50% de descuento en los puntos de venta adheridos o desde la app con tarjeta de crédito y/o débito a través de Todopago.

De lo contrario, pasados los 5 días hábiles posteriores, deberá presentarse en el Juzgado de Faltas de Trenque Lauquen.

Puede validar aquí si tiene infracciones labradas en su vehículo disponibles para pagar por pago voluntario.