Colón Agro: casi tres décadas de servicios junto al campo

Con 28 años de trabajo constante Colón Agro se ha convertido en una de las firmas locales mas reconocidas en su ámbito. Se trata de una empresa familiar creada en 1992 por Carlos Francisco Colon y su hijo Carlos Rubén, quienes desde entonces se dedican a prestar servicios de reparación y venta de repuestos de tractores que los han posicionado de muy buena manera en toda la región.

Al respecto Carlos Rubén habló con La Opinión y se refirió a los comienzos de la empresa familiar destacando que con altibajos, han sabido mantenerse y crecer en este rubro vinculado directamente a una actividad “muy nuestra” como es la agropecuaria.

Nacimiento

“Colón Agro nació en el año 1992. Y surge por idea de mi padre que anteriormente había trabajado en el campo por más de 30 años entonces conocía de qué se trataba todo esto. Y ahí finalmente se decidió a abrir su propio emprendimiento. Alquilamos un galpón frente a nuestro domicilio y ahí de a poco se fue montando el taller y se empezó a trabajar”, destaca Carlos Rubén. Y agregó: “Al principio como todo emprendimiento fue un poco difícil. De todas maneras no fue tan complicado porque no se arrancó de cero ya que mi padre conocía a mucha gente vinculada al sector agropecuario. El trabajó 34 años en el campo y gracias a eso ya tenía clientes que lo siguieron acompañando. Y por suerte en todos estos años lo siguen haciendo”.

De a poco y con algún que otro altibajo debido a los vaivenes de la economía argentina la empresa se afianzó en el mercado local y también en la región.

Nunca ha parado

Por otra parte Carlos se refirió al trabajo cotidiano y aseguró que “el trabajo fue continuo”. Y mas allá de alguna época difícil, nunca ha parado.

En este sentido añadió que en parte se debe a que “en nuestra zona la actividad agropecuaria es fuerte y constante y eso ayudó a que el trabajo nunca falte”.

Además el entrevistado explicó: “Nosotros brindamos el servicio de reparación de tractores, hacemos también sevicios al campo y ventas de repuesto”.

Avances

En el transcurso de estas casi tres décadas de vida la empresa debió adaptarse los avances tecnológicos con una velocidad nunca antes vista. “La verdad es que tuvimos que adaptarnos a todos esos cambios principalmente en lo que tiene que ver con la electrónica porque los tractores modernos incorporaron tecnología de punta. Y tuvimos que estudiar e ir acomodándonos porque si no te quedás atrás y esto te pasa por arriba” señaló el entrevistado.

Pandemia

Por último Colón destacó que “afortunadamente el impacto de la crisis que provocó el Covid-19 no fue tan fuerte como en otros rubros”. “Es cierto que la actividad aflojó un poco y es lógico pero por suerte no fue como en otros rubros que durante todo este tiempo no pudieron trabajar y tuvieron que estar cerrados. Nosotros en el taller estamos trabajando a puertas cerradas, y la venta de repuestos se sigue haciendo pero con todos los recaudos y siguiendo las recomendaciones sanitarias”, concluyó.