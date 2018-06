Colectoras: duda y debate en torno al proyecto de obra

Con la primera etapa de refacción del Acceso García Salinas culminada, hay hoy por hoy algunas incertidumbres en torno a cómo continuará el proyecto, ya que desde el Municipio se especula con que el financiamiento de la iniciativa podría llegar a sufrir algunos recortes de parte de Nación, que aún tiene que enviar dinero para la obra, y es por eso que hay posibilidades de que no se realicen las colectoras contempladas inicialmente, algo que modificaría de buena forma el resultado final.

Durante la etapa ya concluida se realizó la construcción de una rambla separadora central en la calzada existente que dispone de columnas dobles de iluminación led. Se ejecutaron además tres nuevas rotondas, se realizaron tareas de pavimento y fueron colocados nuevos artefactos lumínicos en el arco de ingreso a la ciudad. Esta instancia demandó la totalidad de la primera partida enviada para el proyecto (unos 15 millones de pesos). “Esto ya se aplicó y se rindió”, explicó el secretario de Gobierno, Gustavo Marchabalo, añadiendo que el montó total estipulado inicialmente es de alrededor de 50 millones. Pero el funcionario agregó que “se está viendo cuánto será lo que se desembolsará para el resto, porque se sabe que va a haber un recorte”.

Según Marchabalo, si bien las colectoras son parte del proyecto, “como ha habido un reacomodamiento económico, desde el gobierno nacional mandaron una primera partida de 15 millones, que se aplicó a asfalto, cordón, iluminación y otras obras, pero el resto es probable que no venga todo, así es que con lo que se envíe se apuntará a prioridades, la bicisenda y la senda peatonal, y para una última etapa se verá si se hacen o no las colectoras”.

En este marco, el funcionario indicó que el orden de prioridades se estableció a partir de que “hay inquietudes de frentistas comerciantes del Acceso que han planteado inconvenientes que se les generarían con las colectoras”.

“Debe haber”

Por otro lado, en diálogo con este medio, el presidente del Comité Trenque Lauquen de la UCR, Francisco Font, comentó que “el proyecto original era con dos colectoras”, y añadió: “Creo que es un tema para discutir, porque sin colectoras el acceso va a tener problemas por el tránsito y los negocios instalados y por instalarse. De todas formas Planeamiento debe haber diseñado alguna cuestión”.

“Las colectoras pueden llegar a ser algo caro, pero con los años va a haber que hacerlas”, dijo el referente radical, quien también destacó que “se trata de una cuestión técnica, no política”, remarcando una vez más la necesidad de que se realicen más obras en el sector, comentando: “Apuesto a que las hagan, puede que haya imposibilidades, pero con los años el acceso no servirá así. En diez años, al ritmo de crecimiento que tiene Trenque Lauquen, se necesitarán colectoras no sólo en el acceso, sino también en las rutas. En la ruta es más complejo, tiene que intervenir Vialidad, pero es una cuestión que hace a la seguridad y a la transitabilidad. Hoy por hoy en el acceso un camión no puede parar sin colectora porque queda una parte arriba”, enfatizó.

Gestiones

Con todo esto, por lo pronto, el titular de Obras Públicas, Miguel Bulián, está gestionando la entrega del resto de las partidas para el proyecto de remodelación y la semana que viene viajará a Buenos Aires por este tema; a partir de allí podría haber un panorama más completo para saber hasta dónde avanzará la propuesta de reacondicionamiento del Acceso.