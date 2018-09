Colapsó colector cloacal y el municipio hará un by pass para resolver la emergencia mientras se realice la obra definitiva

Debido a que como consecuencia del colapso se desbordó líquido cloacal hacia el canal a cielo abierto, el Municipio desinfecta la zona para evitar problemas a los vecinos y compra los materiales que utilizará (miércoles) para la realización del by pass.

El subsecretario de Servicios Públicos, Adhemar Enrietti explicó al respecto que “esta emergencia surgió comenzó hace unos días. Los vecinos vieron que en el canal de la calle Llambías a cielo abierto había presencia de líquido cloacal, por lo que revisamos todo el colector de la calle Chaumeil y nos dimos cuenta que el final del tramo había colapsado. Nos encontramos que la última cámara del colector está tapada de arena”.

El funcionario señaló que ante el problema resolvieron “comprar los caños y hacer un by pass provisorio de 150 mts para aliviar la situación. Entendemos que el día de mañana (miércoles) va a estar terminado. Y a partir de ahí avanzaremos con la ingeniería de la obra que se emplazará a mucha profundidad y que tendrá 200 metros de longitud”.

En cuanto a los líquidos cloacales indicó que “queremos hacer el by pass lo antes posibles y entendemos que cuando llueva ese líquido se va a escurrir rápidamente. En esta emergencia le echamos cloro todos estos días. No había otra alternativa, salvamos la emergencia hasta poner un by pass mientras dura la obra -como se hizo en el parque- para mantener el servicio”.

En comparación con la obra que avanza en la calle Tomás Davis, Enrietti sostuvo que “èsta es una obra más grande y nos va a llevar varios meses”.