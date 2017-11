Clausuraron el galpón de productos químicos

Allí pudieron constatar que se almacenaban productos fitosanitarios no permitidos en el distrito de Rivadavia como el 2.4D éster, sin contar con las habilitaciones correspondientes. Por otro lado, el control de stock no coincidía con los productos que se encontraban en el lugar, además de no cumplir con las medidas de seguridad determinadas en la ordenanza y en el decreto reglamentario de la ley provincial 9164 de productos químicos y biológicos de uso agropecuario.

Por lo expuesto anteriormente, se le dio intervención a la Dirección de Fiscalización Vegetal dependiente de Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires.