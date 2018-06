Clausuran comercio por venta de alcohol fuera de horario

El martes por la noche el municipio clausuró un supermercado de origen asiático ubicado en Alem y Monferrand por vender bebidas alcohólicas fuera del horario permitido. A raíz de ello el comercio permaneció cerrado durante toda la jornada de ayer en parte debido al feriado administrativo que impidió a los propietarios del comercio regularizar la situación, mediante el pago de la multa correspondiente, para poder seguir trabajando con normalidad.

Así lo informó uno de los encargados del comercio en la mañana de ayer en diálogo con La Opinión, quien además reconoció la infracción que provocó la clausura aunque señaló que los controles deberían ser para todos iguales.

n Clausura

Con respecto a la clausura, uno de los encargados del comercio confirmó que la misma se debió a la venta de alcohol fuera del horario permitido aunque se justificó señalando que la familia a cargo del mismo hace poco tiempo que se encuentra trabajando en el lugar por lo cual desconocía la restricción vigente.

Además sostuvo que muchos almacenes de la ciudad venden bebidas alcohólicas fuera del horario permitido por lo cual consideró que los controles deberían ser más estrictos e iguales para todos.

Por otra parte sugirió que el horario límite para la venta de alcohol debería ser revisado y extenderse un poco más.

n ¿Animosidad?

Además el entrevistado deslizó la idea de que existiría cierta animosidad contra los almacenes de origen asiático en una parte de la comunidad y ello se evidencia en que los controles no son iguales para todos ya que según indicó, la policía y los inspectores municipales no intervienen a otros almacenes locales que tampoco cumplen con la reglamentación vigente.

Consultado sobre el proyecto tendiente a regular la instalación de nuevos almacenes en nuestro distrito, el encargado del comercio también se mostró de acuerdo con la iniciativa siempre y cuando no sea una excusa para “discriminar” a los comercios de origen asiático.