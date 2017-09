Clases en las chacras para no perder días

“Por cuestiones que los chicos no pueden acceder por los caminos por el agua decidimos trasladarnos nosotros gracias a que las familias propusieron ofrecer sus casas y venir a dictarles clase a los chicos que puedan acercarse, lamentablemente no toda la matricula, porque no pueden salir de los campos o se encuentran en otra dirección, esa fue la solución provisoria”, explicó la docente.

Además Giménez contó: “Ellos (por los alumnos) necesitan continuar con los aprendizajes, si bien tenemos todos los años una carpeta de contingencia por días de lluvia en los que verdaderamente no podemos llegar al establecimiento, frente a esto se estaba tornando difícil que puedan avanzar en todos los contenidos que deben aprender”.

“El doble de kilómetros”

En lo personal, manifestaba Silvia que consiguiendo otro medio de transporte y no el auto propio podría llegar al edificio de la Escuela, pero los chicos no, por eso “gracias a la buena predisposición de los papás se pueden dar clases, aunque se tenga que hacer el doble de kilómetros”.

En este caso las docentes deben realizar diariamente unos 80 kilómetros para cumplir con su rol de educadoras, y son un gran ejemplo en un país donde lo que más nos está faltando son buenos ejemplos de solidaridad y compromiso social.