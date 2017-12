Claroscuros en las ventas navideñas

Este año el movimiento comercial en los días que antecedieron a la Noche Buena mostró un panorama ambiguo. Según el rubro abordado, las ventas fueron muy buenas o, bien, “tranquilas”.

En la ciudad de Trenque Lauquen, una iniciativa que incentivó a la gente a recorrer comercios céntricos en un horario no habitual y animarse a comprar fue la “Navidad a Cielo Abierto” que se llevó a cabo el último viernes y el sábado con resultados positivos según los comerciantes consultados, que afirmaron haber tenido un incremento importante en sus ventas. No obstante, hubo otros comercios que no sintieron ese impacto positivo y decidieron cerrar antes de la medianoche debido a que no se justificaba tener abierto hasta esa hora ya que los clientes no ingresaban a sus locales. Y no faltó algún otro que se quejara porque su cuadra no fue incluida en el circuito convertido en peatonal.

n Positivo

En este marco, Ricardo Sacco, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Trenque Lauquen, institución que junto con el Municipio organizó este proyecto, comentó a este medio el balance realizado. “Vi muy buena predisposición de los comerciantes, el día sábado se sumaron más. El viernes anduvo muchísima gente por el centro, el tiempo acompañó y anduvo bien, estuvimos hablando con muchos comerciantes y varios estaban contentos porque se había justificado tener abierto hasta la medianoche y se había vendido bastante bien. Los comercios gastronómicos estuvieron repletos, el público se entusiasmó mucho”, dijo, antes de comentar que “quizás faltó más de la parte cultural, juegos para chicos, más músicos en las veredas, un poco más de ese tipo de eventos”.

En cuanto a lo estrictamente comercial, Sacco señaló que “la gente respondió muy bien”. “Vimos que también visitó Trenque Lauquen gente de la región llegada de pueblos vecinos, sobre todo el viernes a la noche. Por ser la primera vez fue una propuesta linda, que seguramente va a ser un disparador para que otros sectores o por rubros se puedan organizar para realizar nuevas propuestas y organizar una movida similar en otras calles”, comentó para reiterar que “el rubro gastronómico fue el más beneficiado como así también las jugueterías, zapaterías y todos los comercios que se dedican a venta de regalos”.

Con esto, quedaron “todos muy conformes por lo que habían vendido”. “Personalmente pienso que en un 70% fue todo positivo y en un 30% quedan cosas por mejorar”, marcó el presidente de la Cámara.

n “Tranquilo”

Respecto del balance en lo que respecta a la Navidad en general, más allá de esta propuesta realizada viernes y sábado, el entrevistado expresó: “Por lo que estuvimos charlando con varios comerciantes, ha estado todo un poco más tranquilo, o bien la gente compró pero los tickets fueron un poco más bajos que en otros años. También la gente se las fue ingeniando para gastar un poco menos. Antes se compraban regalos para todo el mundo, ahora llegó la necesidad y eso cambió. El espíritu de compra está presente pero, en términos generales, con algo más sencillo”.

Por último, Sacco contó que “en la parte comestible hemos visto que la gente fue a último momento al supermercado”. “Otra cosa que vimos es que va a haber restaurantes abiertos el 31 y mucha gente que empezó a salir a cenar a comercios locales”, apuntó, y adelantó que se está analizando la posibilidad de reiterar este acontecimiento en el mes de febrero en el marco del Día de los Enamorados.

n Incremento

Por su lado, Susú Ábalo, de Librería Lecturas, también brindó su opinión al respecto de lo vivido en las dos jornadas de Navidad a Cielo Abierto. “El balance es positivo, estuvo bueno como experiencia. Para nosotros se notó un incremento durante el día y también un incremento en esas horas en las que se siguió vendiendo como horario normal, sobre todo el viernes, el sábado no hubo tanto movimiento. Mi teoría es que el sábado las personas salieron con sus hijos no tanto para comprar sino para entregarle la cartita a Papá Noel, por ejemplo”, dijo y, respecto de los números que arrojó la Navidad en general por fuera de estas dos jornadas específicas, Ábalo explicó que “este año estuvo bien”, añadiendo: “Nosotros abarcamos todas las edades y todo tipo de regalos, infantil, adultos y por eso las ventas, en general, son buenas para esta época”.

n Más ventas

Por su parte, Cristian Nieto, de Casa Nieto, también brindó un panorama sobre lo que dejó esta novedosa experiencia para Trenque Lauquen. “Nosotros tuvimos mayor venta porque anduvo más gente, habrá habido un 10 o un 15 por ciento más de venta en el horario normal que hacemos (el viernes hasta la 1.30 del sábado y el sábado hasta las 2.30 del domingo) pero al andar más gente en la calle, tuvimos una mayor venta”, comentó.

Además Nieto coincidió con los consultados al señalar que “la movida más importante se dio el viernes, más que el sábado”. “Yo creo que se debería hacer más seguido, no hace falta mucha inversión, hace falta más compromiso por parte del Municipio con el tema de brindar a los artistas enchufes necesarios para un equipo de audio y, si se hace de noche, un poco de luces”, opinó.

En este marco, el comerciante propuso “hacer más seguido” una propuesta similar. “Trenque Lauquen necesita una actividad en tiempos de verano porque al comerciante le suma mucho. A nosotros, por el rubro que desarrollamos, nos hace mucha falta para que ande más gente en el centro, la gente hoy no anda porque no se le ofrece nada. Pero los primeros días del mes se puede hacer algo para atraer a la gente de la ciudad y también de la región, hacer un cronograma estipulado para que la gente se pueda organizar. La gente viene si se le ofrece algo, de lo contrario no. Para un espectáculo de Barrio Alegre siempre viene mucha gente de la región porque siempre se les ofrece algo interesante. Y Trenque Lauquen es una ciudad que ya debería tener una oferta más importante”, cerró.