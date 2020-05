Ciudad hará un balance la próxima semana y evaluará si continúa la cuarentena “light”

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, advirtió que el Gobierno local podría dar marcha atrás con las medidas de relajamiento del aislamiento obligatorio y preventivo en caso de que la curva de contagios se acelere aún más.

“Si las personas no pueden cumplir con las actividades seguras y los protocolos, y si la curva empieza a ser acelerada, la semana que viene tomaremos la decisión si sostenemos estas medidas (de apertura de la cuarentena) o si las tenemos que desandar”, sostuvo en el reporte diario sobre el estado epidemiológico de la Ciudad.

En su evaluación, el ministro Quirós insistió en que al país todavía le queda “por delante una aceleración de la curva de contagios”, que estimó para fines de mayo y comienzos de junio. Y anticipó que “en el momento en que los casos empiecen a aumentar tendremos que discutir medidas de distanciamiento físico más restrictiva, que es lo que han hecho todos los países para cuidar la salud de la gente”.

“En la medida que veamos que el número cotidiano (de contagios) empieza a tener un dinámica exponencial, en ese momento, le vamos a hablar con toda claridad a la sociedad para contarle lo que está pasando, y le vamos a pedir un nuevo esfuerzo para pasar ese período, que es el más difícil”, amplió el titular de la cartera de Salud en la conferencia de prensa.

Esta semana, el gobierno porteño decidió que se retome la actividad de varios rubros comerciales, como librerías, jugueterías, florerías, perfumerías, casas de decoración, entre otros. Además, habilitó las “caminatas recreativas” desde este sábado de sus padres y madres con sus hijos, por el lapso de una hora.

Ayer, en tanto, reabrieron de joyerías, relojerías, bijouterie, mueblerías, concesionarias de autos y motos, y resto de comercios minoristas, salvo indumentaria y calzado. Y a partir del sábado empiezan a funcionar las empresas de mudanzas.

Sobre las salidas recreativas, Quirós defendió la medida como una forma de ayuda a la salud mental y emocional de los niños, pero pidió que haya distanciamiento social entre grupos familiares para que no se agrupen entre sí. Es decir, evitar el contacto con terceros y otras personas. “Creemos que una caminata entre padres responsables y los niños por una hora, que no sea de interacción social en el publico, no le va a agregar riesgo a esto que pasando en la Ciudad”, planteó.

La flexibilización de la cuarentena coincide con un aumento sensible de los casos de coronavirus en la Capital Federal. Ayer, el distrito porteño registró un total de 2.618 contagios, por encima del de la Provincia de Buenos Aires, con 2.411. El incremento coincidió con un mayor nivel de transmisión en los barrios vulnerables, que representan el 34% de los afectados en la jurisdicción. (DIB)