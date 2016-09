Cita con récord de inscriptos en Realicó

Más de 130 chicos de distintos puntos del país se hicieron presentes para participar en este torneo, del que participaron ajedrecistas de Trenque Lauquen que representaron a tres instituciones locales: el Centro Cultural Ñochicán, el Centro Español y el Sindicato de Gastronómicos.

En la categoría Sub 8 resultó ganador Ivo Benvenuto, de General Pico, con 6 puntos, mientras que el local Franco Morales fue tercero con 5.5 puntos, completando de esa manera una gran presentación.

En la categoría Sub 10 el triunfo fue para la niña Mía Caseda, de Falucho, La Pampa, con 7 puntos. En tanto, el trenquelauquense Gonzalo Morales culminó 21º con 2 puntos.

Por su parte, en la categoría Sub 12 también fue vencedora otra niña, la santarroseña Luz Domínguez. Mientras que Valentino Sottosanto fue séptimo con 5 puntos y Mateo Méndez 19ª con 3 puntos.

En la categoría Sub 15 ganó Joaquín Llanos, de Santa Rosa, con siete puntos, y el trenquelauquense Ramiro Vázquez fue noveno con 4 puntos.

Mientras que el local Emiliano Castaldi terminó sexto con 3.5 puntos en la categoría Sub 18, que fue ganada por Ulises Procetti, de Santa Rosa, con 4.5 puntos.

La próxima fecha, la séptima, se disputará el 2 de octubre en Huinca Renancó, localidad ubicada en la provincia de Córdoba.