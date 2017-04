Cinco hombres privados de la libertad acusados por venta de drogas en Casbas

El martes pasado, personal de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado Adolfo Alsina (S.D.D.I – T.D.Y y C.O), juntamente con personal de Estación de Policía Comunal Guaminí Segunda, Casbas y Personal de Delegación Departamental de Investigaciones Trenque Lauquen (D.D.I) prosiguiendo con las tareas investigativas, realizaron tres allanamientos dispuestos por el Juez de Garantías Gerardo Palacios Córdoba, en la ciudad de Casbas, todos relacionados con I.P.P Nº 17-00-005760-16/00 caratulada “Denuncia Anónima s/ Estupefacientes –comercialización (art. 5 inc. c – Ley 23.737) (Casbas)”. Intervienen el fiscal Leandro Cortellezzi y el Ayudante fiscal Raúl Carini H ernández.

Un parte de prensa recibido en la Redacción de La Opinión, señala, entre otros conceptos

“…cabe mencionar que acuerdo a la variedad de elementos probatorios reunidos, por personal policial interviniente, el juez Palacios Córdoba convirtió en detención la aprehensión de los ciudadanos que se encontraban en tal calidad desde el 11 de abril, tratándose de los imputados:

Juan Luis Ballester (a) Juana (29) domiciliado en Barrio FONAVI casa Nº 17, calle García Mérida entre Cnel. Benito Gandolfo e Int. Pedro Branda de la localidad de Casbas, tratándose del sujeto que fuera aprehendido en la localidad de Cañada Seca, transportando marihuana compactada fin de ser fraccionada y posteriormente comercializada en el medio; y

Nicolás Ariel Storm: de 22 años, clase 1995, Domiciliado en calle Hipólito Yrigoyen entre calle M. O. de Casbas y Av. Caride de la localidad de Casbas; sujeto que fuera aprehendido al momento de realizarse allanamiento

Cristian David Torres: de 27 años de edad, domiciliado en calle Benito Gandolfo al 373, que se efectiviza con fecha 25 corriente, cuando se allanó su vivienda.

Allanamientos

Asimismo –prosigue el parte que lleva la firma del comisario Fernando Ustarroz- se llevaron a cabo dos órdenes procediendo a la aprehensión de dos personas mayores de edad de sexo masculino, las que se realizaron sobre Avenida Paunero al fondo.

En el marco de las diligencias se procedió al secuestro de considerable cantidad de marihuana, plantas y flores de cannabis; parte estaba fraccionada para la venta, semillas varias que serán objeto de análisis, aparatos de telefonía celular a fin de ser analizados, dinero en efectivo y demás elementos de interés para la investigación.”