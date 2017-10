Cierre en inferiores

Vale recordar que la fecha había comenzado en la tarde del sábado. Y con respecto a lo ocurrido en sexta, se dio un empate en 1 y es Ferro el único líder de la división con 7 puntos, escoltado por Atlético Trenque Lauquen y Barrio Alegre, ambos con 6 puntos. Luego siguen Argentino (5), Las Guasquitas (3), Huracán de Pellegrini (3), Atlético Pellegrini (3), Monumental (1) y Giat (0).

En quinta el triunfo fue para el “Verde” por 3 a 2 y ahora este elenco lidera junto a Monumental, ambos con 7 unidades, siguiéndolos Atlético Trenque Lauquen (6), Argentino (4), Las Guasquitas (3), Giat (2), Barrio Alegre (2), Atlético Pellegrini (1) y Huracán (0).

Mientras que en cuarta el “Decano” le ganó a Ferro y llegó a cinco unidades para descontarle distancia a sus rivales. Y ahora Monumental lidera con 9, Ferro sigue con 6 y el “Decano” con 5. Y les siguen Giat (5), Atlético Trenque Lauquen (4), Las Guasquitas (3), Barrio Alegre (1) y sin puntos Huracán y Atlético Pellegrini.

La quinta

La próxima fecha tendrá estos partidos: Atlético Trenque Lauquen vs. Barrio Alegre, Atlético Pellegrini vs. Huracán de Pellegrini, Las Guasquitas vs. FBC Argentino y Ferro Carril Oeste vs. Giat, cumpliendo fecha libre Monumental.