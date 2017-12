Cierre de año para la Casa del Niño a puro ritmo y color

Días pasados se realizó en el Teatro Español la fiesta de fin de año de Casa del Niño con el motivo de dar un cierre a este año 2017 con los niños y sus familias.

En el encuentro se presentaron diferentes instancias que representaron año por año de la institución. Estuvo presente la secretaria de Desarrollo Humano, Cristina Ferster, acompañada por la titular de la Oficina de la Juventud, Marta Bathis y el director de Recursos Humanos, Román Larrubia.

En primer término pasó por el escenario el coro de la institución a cargo de Marilina e integrado por: Fabi, Jaque, Nicole, Emi, More, Isa, Zaira, Titi, Beby, Luján, Tomi, Emily, Luisito, Lucas, Nay, Anto, Tati, Estrellita, Marti, Steven, Ari, Alexis, Tobías, Ramiro, Marian, Isa, Elo, Coni, Sol y Ailén.

También se presentó la batucada a cargo de la profesora Eva y conformada por: Mechi, Ana Paula, Mati, Juanma, Lauti, Angelito, Benja y Alex.

Posteriormente se presentó un circo de colores a cargo de la profesora “Colo” del que participaron: Elian, Maia, Felipe, Mateo, Xiomara, Leo, Ian, Facu, Jazmin, Dylan, Ian, Guada, Lupe, Malena, Mateo y Luana.

Seguidamente continuó el número “Cuentos enredados” a cargo de la profesora Naty con la compañía de Shaya, Laure, Benja, Thiago, Mateo, Tizi, Jaz, Megan, Ailín, Alexis, Angelito, More, Pauli, Maru, Joaco y Sole.

Continuó “A ventanas abiertas” a cargo de la profesora Marita, acompañada por: Cande, More, Ganza, Valen, Ludmi, Mati, Maxi, Cami, Fabi, Jaque, Rami, Lauti, Emi, Alfi.

También participó el grupo de la profesora Cande con Lauti, Juanma, Jaque, Mati, Pool, Lio, Valen, Jere, Catri y Jime.

A todo ritmo

Continuó “Diversidad, a todo ritmo” a cargo de la profesora Maia con Marilyn, Nicole, Guada, Magui, More, Facu, Juana, Sole, Valen, Thomy, Yair, Román, Anto.

Apareció el Circo de valores con la profesora Susy, acompañada por Emi, More, Isa, Zaira, Titi, Joel, Beby, Luján, Tomi, Emily, Luisito, Lucas, Nay, Anto, Tati, Estrellita y Joaquín. También participó el grupo de la profesora Lu con Marti, Benja, Steven, Ari, Alexis, Tobi, Ramiro, Uriel, Marian, Isaías, Elo, Sheila, Coni, Sol, Ailén y Lauti.

Llegó el turno de “Sueños Olímpicos” a cargo de la profesora Anita junto a Tizi, Danilo, Paz, Jaz, Agus, Mili, Lisandro, Mili, Ana Paula, Sofi, Thiago, Sele, Jazmín, Dylan, Ludmi, Santi y David. También participó el grupo de la profesora Fer con Benja, Cande, Mechi, Genaro, Mela, Pri, Benja, Kevin, Ale, Tati, Geral, Osky, Diara, Agus, Jas, Aye y More. Por último, subieron todos al escenario.