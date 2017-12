Cierre de año para el MX del Oeste y nuevas propuestas

Ricardo “Vasco” Saragüeta está cumpliendo 20 años con el motocross en la ciudad, desde aquel comienzo con las carreras organizadas en el Club Trealu, a luego tener sus dos propios circuitos, el Laguna Roja y el 325, y a pesar de que los años han pasado, no descansa. Este fin de semana se estará cerrando el calendario deportivo para el MX del Oeste y ya piensa cómo será el 2018. Se habló del Campeonato Argentino y de la organización, de manera conjunta con Nueve de Julio, de un Campeonato Zonal Amateur que tendría entre 5 y 6 fechas.

Pero antes de adelantar posibles eventos del 2018 el motocross regional correrá este sábado y domingo la última fecha del MX del Oeste, certamen que tendrá un buen parque de pilotos presentes en el circuito 325. El trazado recibió la visita de los pilotos de la región los pasados dos fines de semana donde realizaron pruebas libres. Saragüeta contó que “se pudo girar con pilotos probando la pista con gente que vino de Lincoln, Buenos Aires, Puán y Darragueria” pero además llegarán de Bahía Blanca, Pehuajó, Coronel Suárez y General Villegas. A estos se le sumarán los pilotos locales. “Tenemos todo listo para lo que será esta gran final del MX del Oeste que comanda el “Negro” Ochoa que ha tenido un buen crecimiento. El 325 es un circuito que con poco lo ponemos en funcionamiento. Vamos a cerrar un año bastante positivo, a pesar de que los presupuestos no han sido fácil conseguir”.

n Novedades

Para el 2018 Saragüeta tiene algunas novedades importantes. Una de ellas es la posibilidad de que el Campeonato Argentino de Motocross vuelva a tener su primera fecha en Trenque Lauquen. “Ojalá que se pueda dar esto, aunque está todo en tratativas todavía”, pero la novedad más importante es la posible realización de un Campeonato Zonal “llevo ya casi 20 años haciendo carreras desde aquel comienzo en el Club Trelau, luego con Laguna Roja en el 2001 y después con el 325, y siempre buscando hacer cosas nuevas, y para este 2018 vamos a organizar junto con Nueve de Julio un Campeonato Zonal Amateur. Esta es la primera vez que haremos algo para nosotros, y no para otros. La idea es que sean una 5 o 6 fechas, corridas en ambas ciudades, y nosotros acá utilizando los dos circuitos”, explicó el “Vasco”. Todavía no se sabe cuándo comenzará dicho certamen, pero se mencionó los meses de marzo y abril, con el objetivo de no superponer fechas con otras competencias. “La idea es que la fiscalización sea de la FEBOM, con una buena cobertura médica, el cronometraje de Cronomax y contar con todas las categorías como el enduro, principiantes, intermedia, la mx2, mx1 y los veteranos mayores de 40 años que es la mx3”.