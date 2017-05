Chocó con la moto, su estado es reservado

Mónica Mabel Córdoba (27) tenía franco el martes. Salió para Trenque Lauquen en moto con la nena y tomó el camino real. A la altura de la penúltima bocacalle no advirtió que de NO a SE –rumbo a la ruta 5- se desplazaba una camioneta que arrastraba un depósito de los llamados petroleros, conducido por Sergio Ariel Sesén.

La mujer alcanzó a esquivar la pick up, pero no pudo evitar chocar con el petrolero. Ella y la nena salieron despedidas por la fuerza de la colisión. Fue auxiliada por el conductor de la camioneta, llegó la ambulancia y las trasladaron a la Guardia del hospital.

“Sufrió un severo traumatismo de cráneo, está en terapia intensiva, entubada, su estado es reservado”, dijo a La Opinión el secretario de Salud, Raúl Orellana.

En cuanto a la nena, tiene fractura de pelvis y está fuera de peligro, en una sala común.

n Robo

Denunció el vecino Vicente Costeñito que el martes, aprovechando que, junto con su esposa, había salido entraron a su casa, Ugarte al 1.000. Lo hicieron en principio sin violencia, aunque luego dañaron algunas puertas del interior de la vivienda. Se llevaron algunas alhajas y dejaron bastante desorden.

Horas después los efectivos de un patrullero interceptaron un chico de 15 años que registra serios problemas de conducta. Llevaba una cadenita de oro que fue reconocida por la señora de Costeñito como de su propiedad.

Averiguaciones posteriores permitieron establecer que a la casa de la calle Ugarte habrían entrado, además del adolescente, dos muchachos mayores de edad.

n ¿Intencional?

Denunció María Macarena Oses que el martes cerca de las 21.30 detectó fuego en una habitación de la parte de atrás de su casa, Rivadavia al 1.600. Pudieron sofocar rápidamente el foco y los daños fueron mínimos.

La damnificada habría direccionado algunas sospechas y hacia ese rumbo apuntarían las investigaciones. Podría tratarse de una venganza.