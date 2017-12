Chocaron dos motos, un hombre internado

Uno de los conductores no presentaba lesiones externas, pero no estaba ubicado en tiempo y espacio.

El siniestro ocurrió el jueves a la tarde; los protagonistas fueron dos motos: una Corven 250 cc que manejaba Carlos David Gallo (43) y una Gilera 110 que conducía Cristian Navarro (35).

Ambos hombres colisionaron, llevaban casco y el impacto no fue muy violento. De hecho las lesiones externas fueron menores, pero cuando llegaron los inspectores y policías advirtieron que Gallo no lograba ubicarse en tiempo y espacio al tiempo que acusaba dolor en el pecho.

Una ambulancia lo trasladó a la guardia del hospital donde los médicos –pese a que no había lesiones externas- decidieron dejarlo internado en observación.

N Le llevaron la moto

Una vecina denunció que le robaron la moto, una Corven 110 cc color rojo que desapareció entre las 22.30 del jueves y la 1.30 de ayer. La mujer, Celia González, vive en calle de los Inmigrantes 761. Cuando denunció en la comisaría lo que le había sucedido, avisaron a los móviles de las cuadrículas. A los pocos minutos, desde uno de los patrulleros observaron cerca de la esquina de Blandengues y Uribarri pedazos de carenado y otros accesorios de una moto. Cuando se los mostraron a la señora González, los reconoció como pertenecientes a la suya.

“Eso de sacarles los plásticos a las motos apenas las roban, es una práctica habitual” reflexionó el comisario Marco Arregui “… así circulan en vehículos que parecen todos iguales, lo que hace más difìcil individualizarlos. Y ese es uno de los puntos que se tienen en cuenta en los controles (que se siguen haciendo junto con los inspectores municipales), que las motos estén completas y si no lo están por una causa justificada, que lo puedan explicar”.

Y agregó que en las últimas horas se secuestraron tres motos más por la comisión de distintas infracciones. Con estos procedimientos, las (motos) que fueron a parar al depósito de Contralor, ya orilla las 30 unidades.

N Esperan cupo

Julio César Moyano y Cristian Agustìn Sijons, detenidos tras protagonizar un episodio de desobediencia y atentado contra la autoridad, siguen alojados en la comisaría; esperan un cupo en alguna unidad penal para ser derivados.

Como se informara el sábado pasado, ambos evadieron un control de tránsito en la esquina de Oro y Roca y huyeron hasta ser interceptados por la Policía en Almafuerte y Presidente Uriburu. Allí Moyano y Sijons se resistieron, insultaron e intentaron agredir físicamente a los oficiales.

N Sin noticias

Hasta ayer no se conocía el paradero del adolescente que se fue del hospital donde estaba alojado desde fines de octubre por una causa asistencial. Se cree que ha buscado refugio en la casa de algún amigo.