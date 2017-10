Chocaron dos autos en el ingreso a Chiclana

Por causas que se tratan de establecer, en la tarde del martes colisionaron en el kilómetro 348 de la Ruta 5 dos automóviles. Y como consecuencia del impacto una persona, oriunda de Trenque Lauquen (cuyo nombre no pudo ser confirmado a pesar de consultas realizadas a la Policía Vial y la Comisaría de Pehuajó) fue derivada al Hospital de Pehuajó, donde se le realizaron estudios.

De acuerdo a la información que logró recabar el diario Noticias, el hombre, de 71 años, no presentó lesiones de consideración. Y uno de los carriles de la ruta estuvo cortado alrededor de dos horas, mientras se realizaban los trabajos correspondientes por parte de personal de Bomberos Voluntarios de la localidad de Guanaco a cargo de Gastón Méndez y efectivos de la Policía.

El accidente

Si bien el accidente es materia de investigación, el hecho se produjo alrededor de las 18.45, cuando por causas que se desconocen, un automóvil Corsa, conducido por una persona de sexo masculino de Trenque Lauquen, impactó desde atrás a una camioneta Captiva, en la que viajaban dos mujeres de Santa Rosa, La Pampa, que no sufrieron lesiones.

Noticias también apuntó que en el lugar del choque se encuentra personal de Vialidad trabajando en mejoras en la ruta. Y el vehículo conducido por la persona se sexo femenino se encontraba detenido sobre la cinta asfáltica, que en ese momento transitaban quienes lo hacían en sentido contrario. El conductor no habría visibilizado esta situación e impactó con la camioneta, para luego salir despedido y dar con el guarda rail, lo que provocó daños en los coches y golpes en su cuerpo, por lo que fue derivado al hospital pehuajense, donde se constató que no sufrió lesiones de consideración.

Intervención

El accidente se produjo con los vehículos ubicados en dirección Casares-Pehuajó, e intervino Bomberos Voluntarios de Guanaco, con el móvil 17, y siete hombres, a cargo del jefe Gastón Méndez. Además trabajó personal de la Policía Vial y Rural, como así también peritos y personal de la sanidad.