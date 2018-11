Chiesa: “El productor debe recibir la porción de torta que le corresponde”

El titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa está convencido que el campo debe consolidar su participación en la agenda política y económica del país: “Es una estrategia gremial que estamos construyendo, después de diez años de desinstitucionalización”, aseguró, en un paréntesis que se produjo durante el acto realizado, este miércoles, en la sede central del Automóvil Club Argentino (ACA) por los 75 años de vida de la entidad.

“No es una puja de poderes, pero sí una puja de intereses o de sectores pero a la hora de la toma de decisiones, cuando falta plata, en el sector agropecuario todos somos lindos, es el motor de la economía, pero cuando vuelve la normalidad, tratan de sacarlo y evitar su desarrollo. Argentina tiene en esta agenda el desafío de cambiar la sustitución de importaciones y el sector agropecuario subsidia a la industria, mientras que en el mundo es al revés”, detalló Chiesa a www.noticiasagropecuarias.com.

En ese sentido, el dirigente confederado aseguró que las entidades gremiales tienen el gran desafío de lograr que el productor reciba la porción de la torta que le corresponda, a la vez de tener “una unión virtuosa, en el valor agregado en origen de las materias primas que producimos y no que seamos exportadores de alimentos dentro de un país que exporta alimentos. Por ahí pasa la ecuación del posicionamiento del sector”, remarcó.

Al respecto Chiesa aseguró que por ese eje pasa la ecuación de posicionamiento del sector, buscar el objetivo y tener la visión de la sociedad en que la riqueza en argentina empieza en el campo y que: “Podemos ser colaboradores en la generación de una industria fuerte, porque no podemos cargar sobre nuestras espaldas un costo social que la Argentina no termina de equilibrar”, aclaró.

La problemática social no se resuelve con más empleados o achicando el estado, porque al aumentar el plantel de empleados públicos, se incrementa el déficit y si se achica el estado, es necesario tener un sector privado pujante que ayude a captar la mano de obra y los recursos humanos que el sector público deja afuera, de lo contrario esa gente va a la calle.

“Es una conjunción en la que pareciera que Argentina no termina de entender, ese es el desafío, lo otro es plata, reconocimiento, precios, impuesto más o impuesto menos. Lo que se debe entender que tenemos un país agroindustrial y comprender el rol de cada uno de nosotros”, explicó.

RECAMBIO GENERACIONAL.

Uno de los temas más importante para la sucesión de la conducción gremial es elegir los sucesores y al respecto Chiesa explicó que “el recambio generacional es una cosa complicada. Nosotros tenemos los ateneos de las juventudes, que son muy fuertes. Hay 90 ateneos y más de 700 ateneístas en todo el país. Es un movimiento que se ha institucionalizado, con reglamentos propios y estamos trabajando muy bien con ellos”.

“Se trata de jóvenes de entre 14 y 30 años, pero cuando el ateneísta cumplió los 30 años, ya empieza a tener problemas de adultos y tiene la pelea de la vida en la que tiene que pensar en él, porque entre los 25 y los 35 se juega su performance económica, porque tiene que definir si va a ser un productor agropecuario, un profesional y tiene que dedicarle todo el tiempo del mundo a resolver su problemática particular y lo saca de la actividad”, explicó.

Al respecto comentó que ese dirigente regresa con 40 o más años a la actividad ya sea porque tiene vocación de servicio, de construir o lo heredó de sus padres: “Creo que ahí tenemos un problema porque nuestras entidades son ad honorem y el joven pone sus tiempo y sus recursos para llevar adelante un gremialismo y esto actúa en el recambio y lo complica, por eso este es un tema en el que el sector también tendrá que dar batalla, en función de buscar los financiamientos para aliviarlo y si al joven que quiere ser dirigente se le resuelve la diaria, a los mejor es más fácil”.

TIPIFICACION Y FUTUROS.

Respecto de los anuncios difundidos en la última semana referidos al cambio del sistema de tipificación del ganado vacuno y de los futuros para el mercado de la leche el dirigente de CRA los evaluó conciertas reservas.-

Acerca del cambio de tipificación lo definió como un tema importante, se debe cambiar mucho más porque si se va a la comercialización por cortes, “el cambio de tipificación no sirve para nada, porque al vender por media, el cambio de tipificación no sirve para nada “Es un tema importante, pero no cambian la realidad en nada”, amplió.

Con respecto al Mercado de Futuros de leche, Chiesa lo definió como “una herramienta brillante si la Argentina fuera un país normal, pero no es un país normal porque como voy a tener un precio de futuros, si no tengo un valore de presente, porque para construir un mercado de futuro tenemos que contar con uno precio de referencia, que la leche hoy no lo tiene”, detalló.

Para el titular de CRA las cosas no pasan por armar un Power point un una planilla Excel y llenarlas de cifras y mostrar que sos un as en manejar estas cosas, pero se pegan de cabeza con la realidad: “Estos temas que planteo no son para hacerlo en un ministerio de Agricultura o en una Secretaría como es ahora, creo que son temas que definición que se deben atender a la hora de ver los presupuestos”, aclaró.

“Hoy la política es gestual porque es a puertas abiertas, nos sentamos con el ministro del Interior, el de Producción de quien tengo buenas referencias, pero Dujovne (el ministro de Hacienda Nicolás), nunca nos recibió”, remató.