Champonoys se prepara para el calendario estival

Valentín Champonoys, campeón del Argentino de Speedway 2017, estuvo en la redacción de La Opinión y contó sus sensaciones tras la conquista del título y cómo se prepara para iniciar la temporada estival.

Tiene tan sólo 11 años y ya se destaca en el ambiente del Speedway, de a poco fue dejando su huella en la categoría 50cc menores y sueña con triunfar en este deporte, tal como lo hace en la actualidad Fernando “Coty” García, otro trenquelauquense que triunfa derrapando. “Una vez fui a una carrera a acompañar a mi papá y vi a otros chicos de mi edad, y me empezó a gustar. Le pedí que me arme una moto, fuimos a Huanguelén a comprar el chasis especial y así comencé a correr allá por 2016”, cuenta Valentín.

Por otro lado, el flamante campeón del Argentino 2017 cuenta: “Fui mejorando mucho a pesar de que acá no hay pista, siempre que puedo voy a hacer pruebas libres a Carlos Casares. Allí vive Joaquín Felix, que es mi principal rival en la pista, corre muy bien”.

N Consejos

Los consejos de su papá son concisos: “Me dice que vaya tranquilo, sin nervios y que haga mi carrera. Siempre me pregunta como quiero los neumáticos, él me arma la moto y por suerte no se ha roto nada”. Sobre su manera de llevarla en la pista señala: “en la serie la voy probando y en la final voy a fondo. Si me caigo, mala suerte, el deporte es así”, acepta.

Por otro lado, señala que no tiene miedo a la hora de competir, “tenemos el equipo necesario y si pasa algo está la ambulancia afuera”.

N Un ídolo

“Mi ídolo es Nicolás Covatti y mi sueño es poder ir a correr a otros países y representar a Argentina y a Trenque Lauquen”, revela el joven. “También me gusta Facundo Miguez Carro, que compite en la 200cc, lleva muy bien la moto. Cuando estamos en Bahía Blanca aprovecho para preguntarles cuestiones técnicas”.

Valentín formará parte del Campeonato de verano y estará presente en las dos primeras carreras que serán el sábado 13 en Carlos Casares y el martes 16 en el Aldea Romana de Bahía Blanca.

N Agradecimientos

Valentín le agradece especialmente a Ademar y Adrián Labaronnie, a Roli Pinto y a toda su familia por el constante apoyo que le brindan para seguir compitiendo. “El campeonato del año pasado se lo dediqué a Mili Diez”, agrega.