CFP 402: aniversario y la posibilidad de volver en agosto

El viernes se cumplió el 13° aniversario de la fundación del Centro de Formación Profesional Nº 402 “Dr. Jorge Alberto Barracchia” de Trenque Lauquen, una institución que ha brindado la posibilidad a vecinos de la ciudad y la región de desarrollarse en un oficio determinado con el cual, luego, muchos pudieron insertarse en el mercado laboral.

El director de este establecimiento educativo, Adhemar Conenna, compartió con La Opinión su balance de estos 13 años al frente de la institución. “Un 15 de Mayo de 2007 fue creado formalmente el Centro de Formación Profesional 402 que luego pasaría a llamarse, por votación de los alumnos, ‘Dr. Jorge Alberto Barracchia’. Nacimos como institución ese día, pero desde los años 2005 y 2006, Ricardo Rodríguez de UOCRA junto con otros gremialistas de Trenque Lauquen y autoridades municipales que en ese momento viajaban a La Plata pudieron concretar esto que fue realmente un sueño: tener un CPF conveniado con una institución como lo es la Fundación UOCRA”, contó.

Más de 1.800 alumnos

Conenna señaló: “Nuestro CFP ya tiene 381 horas cátedra. Fue creciendo en base al trabajo político de la Fundación UOCRA y el de la institución en el territorio que fue fundamental porque íbamos teniendo cada vez más afluencia de alumnos, más necesidades en la población y es por eso que fue creciendo. No fue una casualidad, sino una causalidad. Teníamos alrededor de 7 u 8 cursos en el primer año y hoy hemos llegado a cuatriplicar o quintuplicar la matrícula del comienzo. El año pasado tuvimos una matrícula de 1.700 alumnos y este año tenemos una matrícula de más de 1.800 alumnos con 38 cursos que están funcionando, todos talleres teóricos-prácticos. Se dan todos cursos que tengan real salida laboral y que sean necesarios para la comunidad. Esos cursos son consensuados con la Cámara de Comercio, las empresas, los sindicatos, las ONGs, el Municipio y, año a año, se va dando lo que la población necesita”.

Pandemia

Como ocurrió en todos los ámbitos, la llegada del Covid-19 cambió el trabajo. En este punto, el entrevistado señaló: “Es para destacar lo de muchos docentes que apenas manejaban un celular, hoy con la pandemia tuvieron que aprender de forma apresurada el manejo de la PC y de las distintas aplicaciones del teléfono para pasar, de dar una clase totalmente práctica, a una clase virtual a distancia. Todos los cursos están trabajando de esa manera y, cuando podamos volver, que se comenta que será en el mes de agosto con clases duales (mitad de los alumnos en práctica y la otra mitad en la parte teórica desde su casa) se va a poder empezar a trabajar muy bien porque ya se ha avanzado muchísimo en lo que es teoría en este tiempo”.

Crecimiento

Ricardo Rodríguez, de Fundación UOCRA, habló sobre este nuevo aniversario del CFP N°402.

“Son 13 años que han pasado rápido, pero nos damos cuenta de que no han pasado en vano. El centro creció hasta límites que hace trece años nunca hubiésemos pensado. Porque nosotros pensábamos tener un CFP que se esta-bilizara en unos 500 alumnos y hoy nos damos cuenta de que, año a año, estamos por encima del doble de esa cifra. Entonces uno se da cuenta de que es la gente la que elige, nosotros no hacemos propaganda, no vamos a buscar a la gente. Eso es motivo de orgullo y parte del trabajo que hemos hecho durante todos estos años”, comentó el dirigente.

Rodríguez también señaló: “Estos últimos años no han sido fáciles teniendo en cuenta que en un momento la gobernadora (María Eugenia) Vidal decidió que debíamos pasar a la órbita del Ministerio de Trabajo y ahora, cuando pase todo esto, volveremos a hacer toda la tramitación para volver al área de Educación”.