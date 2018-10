Cerro la moratoria y se firmaron tres mil planes por mas de 54 millones de pesos

De los 3.001 planes suscriptos sólo 46 corresponden a cuotas impagas por viviendas. Y el importe total de la deuda que fue regularizada es de 54.073.774 pesos, de los que el Departamento Ejecutivo ya cobró 16.132.568 pesos por cancelaciones de contado y por primeras cuotas.

El detalle de los planes suscriptos es el siguiente:

– De 1 a 3 cuotas: 1.485 planes (representa un 49%) por 15.201.095 pesos. Hasta la fecha fueron abonados 11.414.950 pesos.

– De 4 a 12 cuotas: 842 planes (28%) por 11.911.346 pesos. Se percibieron hasta hoy 1.372.804 pesos.

– De 13 a 24 cuotas: 307 planes (10%) por 9.399.949 pesos. El ingreso asciende a 424.006 pesos hasta el momento.

– De 25 a 48 cuotas: 321 planes (11%) por 14.984.594 pesos. Fueron cobrados 344.018 pesos.

– Planes de Viviendas: 46 (2%) por 2.576.790 pesos. Ingresan por mes en concepto de cuotas 74.450,88 pesos.

El Plan de Normalización de Deudas y Facilidades de Pago de Tasas y Contribuciones caducaba el 31 de julio pasado, pero primero fue extendido hasta el viernes 31 de agosto y luego hasta el 30 de septiembre, a partir de que el Honorable Concejo Deliberante impulsara y aprobara ambas prórrogas que el Departamento Ejecutivo después promulgó.

En el Plan ingresaron todas las tasas y contribuciones por mejoras, deudas en proceso judicial o sometidas a juicio de apremio a partir de la promulgación de la ordenanza original, el 21 de mayo último, pero quedaron excluidos los derechos de construcción, infracciones y multas derivados de los mismos.

Y contempló descuentos muy importantes sobre los intereses generados por el no pago de los impuestos municipales: Por pago contado y hasta tres (3) cuotas: 60% de descuento; hasta 12 cuotas: 50% de descuento; hasta 24 cuotas: 40% de descuento; y hasta 48 cuotas: 30% de descuento.

Las cuotas generadas por el plan de pago no podían ser inferiores a la suma de 300 pesos, excepto para el caso de la Tasa de Red Vial, cuyo valor debía ser superior a 2.000 pesos.

Asimismo, cada cuota devenga un interés mensual igual a la tasa pasiva para plazo fijo digital a 30 días que establezca el BAPRO.

El contribuyente que adeuda cuotas de viviendas de Círculo Cerrado podía prorratear esa deuda o parte de la misma (la otra parte se paga de contado) entre las cuotas que le restaban pagar. Si bien la cuota sería de un mayor valor, quedaría sin deuda a la fecha del plan, aunque debería comenzar a pagar y tener su vivienda al día.

Esto significaba una ventaja para el dueño de la casa puesto que evitaría la desadjudicación y/o juicio de apremio con embargos de bienes muebles, de sueldos, costas de abogados, etc.

La falta de pago de tres cuotas del plan hace perder los beneficios obtenidos y deriva en el inicio de un juicio por apremio, mientras que los contribuyentes que realizaron un plan y lo mantienen no son objeto de acciones judiciales o extrajudiciales de cobro.