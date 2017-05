La Municipalidad suscribió un convenio con la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para el desarrollo de centros comerciales a cielo abierto en Trenque Lauquen.

De la firma participó el intendente municipal, Miguel Fernández; Carlos Cappelletti vicepresidente de FEBA; Oscar Antonione de CAME y Ricardo Sacco, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Trenque Lauquen.

El objetivo del acuerdo es “contribuir al fortalecimiento competitivo de las pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio minorista y a la prestación de servicios” y desarrollar “y promocionar los principales ejes comerciales de la ciudad de Trenque Lauquen, a través de la conformación de centros comerciales a cielo abierto, cuyas acciones potencien las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas comerciales y de servicios, en particular las vinculadas al turismo, generando a la vez mayor riqueza y empleo a nivel local”.

En el acuerdo, se estableció que CAME “brindará asistencia técnica y capacitación para contribuir al desarrollo de los centros comerciales a cielo abierto en áreas urbanas de Trenque Lauquen” a través de la contratación de profesionales.

n Diseño urbano

La Cámara de Comercio aportará para la ejecución del proyecto, de manera directa o por convenio con otra organización, “la difusión a nivel local entre las empresas de las áreas comerciales identificadas para el proyecto” y la Municipalidad, tendrá una persona a cargo del proyecto y coordinando con todas las entidades y áreas de gobierno.

Los Centros Comerciales de Cielo Abierto representan una modalidad de diseño urbano que fomenta a los comercios pymes, al turismo, le da identidad a los barrios y mejora la seguridad.

Se han convertido en una tendencia mundial, combinando un concepto más armónico entre urbanismo y comercio, promoviendo la recuperación de los paseos comerciales tradicionales dotándolos de identidad, embelleciendo al barrio y generando mayor seguridad ante las mejoras en materia de iluminación y diseño urbano.