Censura explícita

Un hecho inédito en el país del norte donde la libertad de prensa es una de las conquistas de mayor relevancia institucional.

Podríamos decir que Donald Trump comenzó mal el ejercicio de su función todavía no asumida. Los antecedentes que se conocen de él no lo ayudan para nada: ignorante y prepotente.

Si así es como pretende gobernar a la primera potencia económica y militar del planeta, podríamos augurarle, sin atribuirnos dones de profeta, que le esperan serios tropiezos en el camino, porque históricamente a ningún gobernante le ha ido bien cuando intentaron someter a la prensa. Y sin ir muy lejos, convendría que Trump revisara la historia de cómo le fue al ex presidente Nixon, cuando se enfrentó con dos periodistas de sendos medios de comunicación que terminaron tumbándolo.

El país del norte, que se erige como paladín de la libertad de expresión, no toleraría que se avasallara uno de sus atributos constitucionales más preciados. Sería muy necio de parte del presidente electo desconocer esa realidad de su país. Además, es un mandatario elegido por un Colegio Electoral, pero en número de votos perdió por más de dos millones y medio de sufragios, y eso, quiera que no, condiciona los actos políticos.

Hacer callar a un periodista que intenta hacer una pregunta, es un hecho grave en una democracia, y eso, más temprano que tarde, se paga con intereses abultados.

Los EE.UU. no sólo perdieron en el campo de batalla en la guerra de Vietnam y últimamente al invadir Irak, sino que le fue muy mal –en gran parte por influjo de la prensa- en la opinión pública de ese país que no soportaba la llegada de sus muertos en barcos y aviones del frente de batalla situado a miles de kilómetros de distancia.