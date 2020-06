Castrillón: “Es una medida correcta”

El referente local del Gen Lucas Castrillón se expresó a favor de la iniciativa que propone una contribución extraordinaria para la creación de un fondo de emergencia en el marco de la pandemia de coronavirus.

Consultado por este medio, señaló: “Estamos a favor ideológicamente de que aquellos que son más pudientes y tienen más recursos económicos sean los que más aporten al Estado a través de impuestos o contribuciones. Es una medida que es correcta. No obstante, y si bien es importante ante la gran crisis económica que tiene la Municipalidad que se contribuya de esta manera, no creo que esta medida sea acompañada por muchos sectores desde una visión ideológica sino más bien desde un punto de vista económico-rentable porque considero que la gente de Juntos por el Cambio no está a favor de esta distribución”.

Además el entrevistado culminó señalando: “más allá de esto último, pienso que dada la crisis social que estamos atravesando hay un montón de gente que la está pasado mal y pedirle a esta gente que dispone de mayores recursos económicos un esfuerzo en este momento no creo que pueda afectar considerablemente su economía”.