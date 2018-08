Caso Sorondo: Vuelven a allanar un domicilio villeguense

La tranquilidad de la ciudad se vio alterada ayer cuando se observó movimiento de efectivos de Gendarmería en una vivienda de la calle Matheu y Mutuberría, donde cuatro años atrás hubo allanamientos en el marco de la búsqueda de Roberto Sorondo, desaparecido desde el 28 de julio de 2014.

Más sorprendida aún estaba la comunidad cuando se volvió a relacionar ese movimiento con aquel hecho que aún no ha sido esclarecido, a pesar de los pedidos de sus hijos desde entonces por algún dato o información que lleven a la localización de su padre, ni siquiera con la recompensa que en su momento se puso en vigencia para quien colaborara en ese sentido.

Ayer el apellido volvió a escucharse con más énfasis en las calles de la ciudad, donde el rumor del procedimiento iba corriendo y se acrecentaba aún más ante la falta de información oficial al respecto.

Hasta el cierre de nuestra edición todos los datos que se obtuvieron fueron extraoficiales. Algunos de ellos indicaban que días atrás una joven se presentó en la Comisaría de la Mujer para denunciar a su ex pareja por violencia de género.

Pero en el medio de sus declaraciones habría aportado información relacionada con el caso Sorondo. Y de allí se habría desprendido el allanamiento realizado ayer en nuestra ciudad.

El acusado por la joven es un conocido sujeto, con varios antecedentes, que en los últimos días fue detenido por la policía por Amenazas Agravadas.

Aparentemente ayer, personal de la estación de policía comunal no habría intervenido en el procedimiento, en el que actuaron efectivos de Gendarmería, quienes trabajaron en el patio del domicilio de Matheu y Mutuberría.

Allí habrían retirado cada elemento depositado en el lugar y habrían utilizado un georradar. Con este elemento lo buscaron hace tres años atrás en sección quinta de nuestra ciudad, con el objetivo de hallar restos óseos de Sorondo; también elementos o indicios que puedan servir para la causa.

