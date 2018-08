Caso Sorondo: con resultado negativo, dieron por concluido el allanamiento

Si bien hay hermetismo a la hora de brindar información oficial al respecto, algunos datos extraoficiales se fueron consiguiendo durante estos dos días.

Se supo que una denuncia radicada días atrás por una joven habría derivado en el procedimiento por el que la ciudad volvió a hablar del caso Sorondo.

Aparentemente la chica denunció en la Comisaría de la Mujer a su ex pareja por violencia de género. El acusado, detenido días atrás por la policía local, cuenta con numerosos antecedentes.

Según los trascendidos, en el momento de denunciarlo la joven habría hecho declaraciones relacionadas con Roberto Sorondo, desaparecido desde el 28 de julio de 2014.

La versión extraoficial indica que no habría más elementos probatorios que los dichos de la denunciante en este caso, pero ni la policía ni la justicia podían hacer oídos sordos a lo que manifestó ante las autoridades, más aún teniendo en cuenta la gravedad del caso que todavía no ha sido esclarecido y que, ante cada mención, recibe toda la atención de la opinión pública.

Lo cierto es que ayer se habría dado por concluido el allanamiento en el domicilio de un villeguense, amigo personal de Sorondo, sin que pudiera encontrarse nada relacionado con la causa. Volvemos a decir, de acuerdo a lo que indican los datos que se obtienen a través de las fuentes consultadas.

Ni el allanamiento realizado durante el día lunes por la tarde en el patio de la casa, ni el trabajo llevado a cabo ayer con un georradar luego de desagotar la pileta de la vivienda, con la presencia del Doctor Martín Leiva, de la Ayudantía de Fiscalía local, arrojaron resultados positivos al respecto.

Continúa entonces la investigación y la búsqueda para resolver la misteriosa desaparición de Roberto Sorondo. Un tema no menor que en su momento volvió a poner en General Villegas entre las noticias -y no de las mejores- de los medios regionales y capitalinos. Un tema para ser tomado en serio, siendo conscientes de la gravedad de cada falso testimonio en este sentido.

Fuente Actualidad